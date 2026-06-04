Hinter den Kulissen
Zweifel und harte Zeiten: "Frieda"-Star Christopher Kohn erzählt von seiner Karriere
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Christopher Kohn blickt auf Instagram auf seinen Weg als Schauspieler zurück und öffnet sich zu Selbstzweifeln und Rückschlägen. Anlass ist der Start der neuen SAT.1-Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme", in der er den Bürgermeister Felix Groneberg spielt.
Starte mit der ersten Folge von "Frieda"
Christopher Kohn: "Das will ich machen"
Wie viele seiner Kolleg:innen träumte auch Christopher Kohn schon früh von einer Karriere vor der Kamera. In seinem aktuellen Instagram-Beitrag erinnert er sich: "Ich hab als Kind vor dem Fernseher gesessen und gedacht: Das will ich machen." Seine ersten Schauspielerfahrungen sammelte Kohn bereits als Jugendlicher. Einem größeren Publikum wurde er später durch Rollen in Serien wie "Schloss Einstein", "112 - Sie retten dein Leben" und "Alles was zählt" bekannt.
Doch der Erfolg verlief nicht geradlinig: "Es hat nicht immer alles so funktioniert, wie ich mir das gewünscht habe. Manches war hart. Und ab und zu hab ich mich gefragt, ob es sich lohnt." Damit dürfte der 41-Jährige vielen Menschen Mut machen und schreibt direkt: "Vielleicht kennst du das."
Sein jetziger Erfolg macht deutlich, wie wichtig Durchhaltevermögen sein kann: "Heute startet 'Frieda - Mit Feuer und Flamme' in SAT.1 und auf Joyn. Ich spiele eine der Hauptrollen", erklärt Kohn. Ihn bewege neben der neuen Hauptrolle vor allem der Weg dorthin: "Ich bin so stolz. Nicht nur auf die Serie. Sondern darauf, dass ich nicht aufgegeben habe."
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Viel Lob für Christopher Kohns neue Rolle
Für seinen Beitrag, der mit mehreren Bildern hinter den Kulissen von "Frieda - Mit Feuer und Flamme" ergänzt wird, erhält Christopher Kohn zahlreiche positive Reaktionen seiner Community. So schreibt eine Userin: "Man sieht oft nur den Moment, in dem jemand sein Ziel erreicht, aber selten all die Jahre voller Zweifel, Rückschläge, Geduld und harter Arbeit, die davor liegen."
Auch seine neue Rolle kommt bei den Fans gut an. "Ich freue mich so sehr, dich wieder im TV spielen zu sehen. Wundervolle neue Serie, tolle neue Rolle von dir", heißt es etwa. Oder: "Du spielst eigentlich nicht. Du bist es einfach in dem Moment." Die Botschaft seines Beitrags wird außerdem als eine inspirierende Erinnerung daran aufgegriffen, an den eigenen Zielen festzuhalten: "Gut, dass du nicht aufgegeben hast. Dein Talent wäre auch sehr traurig gewesen wenn es sich nicht hätte entfalten dürfen". Ein anderer Kommentar lautet: "Die Hauptrolle spielen … ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn wir an unseren Träumen dranbleiben."
Neben "Frieda - Mit Feuer und Flamme" wartet auf Christopher Kohn bereits die nächste Herausforderung. 2027 wird er in der neuen Staffel von "Promi Taste" zu sehen sein.
Von Montag bis Freitag ab 18 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
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