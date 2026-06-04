Christopher Kohn blickt auf Instagram auf seinen Weg als Schauspieler zurück und öffnet sich zu Selbstzweifeln und Rückschlägen. Anlass ist der Start der neuen SAT.1-Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme", in der er den Bürgermeister Felix Groneberg spielt.

Christopher Kohn: "Das will ich machen"

Wie viele seiner Kolleg:innen träumte auch Christopher Kohn schon früh von einer Karriere vor der Kamera. In seinem aktuellen Instagram-Beitrag erinnert er sich: "Ich hab als Kind vor dem Fernseher gesessen und gedacht: Das will ich machen." Seine ersten Schauspielerfahrungen sammelte Kohn bereits als Jugendlicher. Einem größeren Publikum wurde er später durch Rollen in Serien wie "Schloss Einstein", "112 - Sie retten dein Leben" und "Alles was zählt" bekannt.

Doch der Erfolg verlief nicht geradlinig: "Es hat nicht immer alles so funktioniert, wie ich mir das gewünscht habe. Manches war hart. Und ab und zu hab ich mich gefragt, ob es sich lohnt." Damit dürfte der 41-Jährige vielen Menschen Mut machen und schreibt direkt: "Vielleicht kennst du das."

Sein jetziger Erfolg macht deutlich, wie wichtig Durchhaltevermögen sein kann: "Heute startet 'Frieda - Mit Feuer und Flamme' in SAT.1 und auf Joyn. Ich spiele eine der Hauptrollen", erklärt Kohn. Ihn bewege neben der neuen Hauptrolle vor allem der Weg dorthin: "Ich bin so stolz. Nicht nur auf die Serie. Sondern darauf, dass ich nicht aufgegeben habe."