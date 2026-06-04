Unfreiwilliges Liebes-Outing "Tatort"-Star Friederike Kempter: Das ist ihr berühmter Partner seit über 10 Jahren Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lena Maier Wer so strahlt, muss einfach glücklich sein! "Tatort"-Liebling Friederike Kempter begeistert die Fotograf:innen auf dem roten Teppich. Bild: imago images / APress

Sie gehören zu den Traumpaaren der deutschen Filmwelt: "Tatort"-Liebling Friederike Kempter und ihr Lebensgefährte. Wer der berühmte Mann an ihrer Seite ist, wie aus Kollegen Liebe wurde und warum ein charmanter Handy-Fauxpas damals auf dem roten Teppich ihr süßes Geheimnis lüftete …

Verplappert! So kam die Liebe einst ans Licht Heute wissen wir längst, wem das Herz der sympathischen Schauspielerin gehört. Doch blicken wir kurz zurück: Es war im Jahr 2016 bei der Premiere zum Film "SMS für dich", als Friederike Kempter ihr Privatleben - das sie eigentlich streng aus dem Rampenlicht heraushält - unfreiwillig, aber unendlich sympathisch zum Thema machte. Auf dem roten Teppich plauderte sie damals lachend aus dem Nähkästchen: "Ich checke vorher immer Nachrichten an meinen Freund, bevor ich sie abschicke, damit sie nicht aus Versehen an meinen Vater gehen." Ein Bilderbuch-Versprecher! Als die Journalist:innen sofort spitzhörig nachhakten, gab sich die Schauspielerin schmunzelnd geschlagen und erklärte der "B.Z.": "Schreiben Sie es halt, wir sind ja jetzt wirklich schon eine ganze Weile zusammen."

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Am Filmset funkte es gewaltig Der Mann, um den es damals ging - und auch heute noch geht! - ist der gefeierte Erfolgs-Regisseur Jan-Ole Gerster. Die Funken zwischen den beiden flogen bereits 2012, als sie sich am Set des Kino-Hits "Oh Boy" kennenlernten. Aus Kollegen wurde eines der tollsten Paare der Branche. Wie gut ihr die Beziehung tut, machte die Schauspielerin damals im Magazin "Emotion" deutlich: "Ich bin gerade sehr glücklich. Ich bin gerade der beste Mensch in einer Beziehung, der ich je war." Eine Liebe, die Bestand hat.

Friederike Kempter und ihr Partner Jan-Ole Gerster auf dem roten Teppich Die Schauspielerin Friederike Kempter und ihr Lebensgefährte und Regisseur Jan-Ole Gerster zeigen ihr Glück. Bild: imago images / APress

Diese Termine dürfen "Tatort"-Fans nicht verpassen Fans von Friederike Kempter dürfen sich diese Woche auf zwei Auftritte im TV freuen: Heute Abend, 3. Juni, um 20:15 Uhr ist die Schauspielerin in der "Tatort"-Folge "Spargelzeit" (SWR und SR) zu sehen. Und der nächste TV-Termin steht schon in den Startlöchern: Am Donnerstag, 4. Juni, sorgt sie ebenfalls um 20:15 Uhr im WDR mit "Der Frauenflüsterer" für beste Fernsehunterhaltung.

Friederike Kempter in "Der Frauenflüsterer" am 4. Juni, um 20:15 Uhr Hier geht's zum WDR-Livestream auf Joyn

Spannung pur: Darum ist der "Tatort" das absolute Couch-Date Aber mal ehrlich: Am meisten lieben wir Friederike Kempter und ihre Kollegen doch, wenn es im TV so richtig düster, knifflig und fesselnd wird. Es gibt einfach nichts Schöneres, als sich am Wochenende mit Snacks auf die Couch zu kuscheln, das Licht zu dimmen und beim kultigsten Krimi der Nation mitzufiebern. Wenn die legendäre Titelmelodie erklingt, wissen wir: Jetzt ist Gänsehaut garantiert. Jeden Sonntag um 20:15 Uhr im Ersten liefert der "Tatort" mörderische Spannung, echtes Miträtseln und Twists, die uns den Atem rauben. Wer sich diesen Nervenkitzel entgehen lässt, verpasst schlichtweg das Beste am ganzen TV-Wochenende.