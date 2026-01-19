15. Staffel startet Andrea Kaiser im Einsatz: So sorgt die rasende Reporterin für Wirbel im "Frühling" Aktualisiert: 10:57 Uhr von teleschau Seit 2022 ist Andrea Kaiser regelmäßig in der ZDF-Serie "Frühling" zu sehen. Bild: IMAGO/Eibner

Andrea Kaiser ist nicht nur als Moderatorin eine Frau für viele Fälle. Zum Start in die 15. Staffel der Erfolgsserie "Frühling" nimmt sie ihre Dauergastrolle als rasende Reporterin Roberta Rossi wieder auf. Das musst du über Andrea Kaiser wissen.

Seit 2022 in der Serie dabei In der 38. Folge von "Frühling" hatte sie ihren ersten Auftritt. In "Eine Handvoll Zeit", dem Auftakt zur 12. Staffel des Highlights unter dem ZDF-Erfolgslabel "Herzkino", tauchte Andrea Kaiser erstmals als rasende Reporterin Roberta Rossi auf. Zum Staffelabschluss "durfte" sie in "Lauf weg, wenn du kannst" Folge 43) sogar mit einer Wandergruppe ein Mordopfer finden. Seit der 13. Staffel ist Kaiser als Roberta Rossi immer wieder in kleinen Auftritten dabei. So auch in der 15. Staffel von "Frühling", die am 18. Januar mit der insgesamt 56. Folge "Hundert Meter" startet - wie gewohnt sonntagabends zur Primetime im ZDF und über den Livestream auf Joyn. Diesmal berichtet die Reporterin des "Alpen-TV" von der Suchaktion nach einem verschwundenen kleinen Jungen. Mittlerweile hat sich Kaiser, hauptberuflich Moderatorin und Redakteurin, zum festen Bestandteil der Serie "Frühling" gemausert. Die Sympathie beruht auf Gegenseitigkeit. Kaiser ist mit der Serie bereits so verwachsen, dass sie sogar ihren Sohn mit zu Dreharbeiten nahm - und schließlich mit ihm gemeinsam für "Frühling" vor der Kamera stand.

Andrea Kaiser begann - wie Roberta Rossi - als Radiomoderatorin Andrea Kaiser ist ein "Münchner Kindl", denn in der Isar-Metropole kam sie 1982 zur Welt. Dort absolvierte sie ihre Schulzeit und machte 1996, mit 14, ein Praktikum beim Sender "Radio Arabella", wo sie später auch volontierte und als Redakteurin begann. Dann wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete für "Weck Up" (SAT.1) und "Tabaluga tivi" (ZDF). Seit 2009 ist sie zur Allround-Moderatorin in der ProSiebenSAT.1-Familie geworden. Sie moderierte Champions League oder Moto GP, Sport-Events wie "Deutschland gegen Holland - Das Duell" (2010 gemeinsam mit Johannes B. Kerner), "ran Boxen" oder die "Winterspiele der Stars", aber auch Shows wie den "Laureus World Sports Award" oder seit 2015 die SAT.1-Fernsehreihe "Die wunderbare Welt der Tierbabys". Das Motiv liegt nahe: Kaiser ist begeisterte Tierfreundin, hat selbst zwei Pferde, zwei Hunde und eine griechische Landschildkröte. Seit 2018 moderierte sie die mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Spielshow "Catch!". Seit 2017 ist sie zudem das Gesicht der DTM und moderiert vor und nach den Rennen der "Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft" die TV-Übertragungen. Im vergangenen Herbst moderierte Kaiser alle Folgen der Spielshow "Chris du mich berühmt" mit Chris Tall. Zuletzt war sie in der 100. Ausgabe von "Schlag den Star" aktiv - als Spielerin. Gemeinsam mit den Moderatoren Annemarie Carpendale und Thore Schölermann sowie Comedian Chris Tall spielte sie für das "Team ProSieben" gegen die "Frühstücksfernsehen"-Veteranen Marlene Lufen und Matthias Killing, Moderator und YouTuber Aaron Troschke sowie Schauspielerin Caroline Frier von "Team SAT.1".

In "Frühling" spielte sie gemeinsam mit ihrem Sohn Tim Andrea Kaiser ist eine Sportfrau - auch im Privatleben. 2010 heiratete sie den ehemaligen Fußballstar von Borussia Dortmund, Lars Ricken. Im August 2013 wurde die Trennung bekannt gegeben und ein weiteres Jahr später heiratete sie den neunfachen französischen Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier. Im Juni 2016 brachte Kaiser den gemeinsamen Sohn Tim zur Welt. Die Familie lebt in München. Tim spielt auch im Berufsleben eine große Rolle für Kaiser. "Alle Jobs werden mit ihm abgesprochen. Moderationen, die tagsüber sind und für die ich die Stadt nicht verlassen muss, sind leicht durchzubekommen. Aber Jobs, bei denen ich über Nacht weg bin - harte Kiste! Er mag es gar nicht, wenn er ins Bett geht und ich abends fehle", verriet sie jüngst der "Bild". Mit "Frühling" kam Tim schnell klar und begleitete die Mama mehrfach zu Dreharbeiten. Daraus wurde mehr. "Timmi wollte immer mal mitspielen. Dann gab es im Drehbuch eine Rolle, und es wurden Kameratests gemacht. Zu meiner eigenen Überraschung hat er den Test sehr ernst genommen und es sehr gut gemacht - und hatte dann die Rolle", erklärte Kaiser im "Bild"-Gespräch. In der Folge "Die Mutter, die es nie gab", der zweiten der 14. Staffel, spielte Tim letztes Jahr den Neffen von Roberta Rossi.