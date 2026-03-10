Ab 10. März
"In aller Freundschaft"-Wochen-Vorschau: Heiratet Prof. Dr. Maria Weber noch kurz vor ihrem Serientod?
Aktualisiert:von Sylvia Loth
Herzspezialistin Maria Weber wird wegen ihres unheilbaren Hirntumors immer schwächer und kann nicht mehr als Ärztin arbeiten. Als ihr Partner Kai Hoffmann ihr einen Heiratsantrag macht, ist sie überfordert und zögert zunächst. Wie wird sie sich entscheiden?
"In aller Freundschaft" läuft dienstags um 21 Uhr
"In aller Freundschaft" Folge 1129: Antrag mit Happy End
Seitdem Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend) weiß, dass seine Freundin unheilbar krank ist, will er jede freie Minute mit Maria verbringen. Unterdessen geht es der Herzchirurgin Prof. Dr. Maria Weber (Annett Renneberg) immer schlechter. Sie kann sich schließlich sogar dazu durchringen, mit Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) zu sprechen und sie einzuweihen. Wegen ihres Hirntumors ist es Maria unmöglich, weiter als Ärztin zu arbeiten. Neben dieser bitteren Erkenntnis widerfährt ihr zugleich etwas Wunderschönes: Kai will ihr einen Heiratsantrag machen. Zunächst weicht sie ihm aus, bevor sie schließlich doch Ja sagt. Und prompt folgt eine romantische Trauung, an der nur das Ehepaar und sein kleiner Sohn Emil teilnehmen. Doch wie viel Zeit wird Maria noch bleiben?
Du bist Fan von "In aller Freundschaft"?
Behandlungsfehler durch Dr. Philipp Brentanto?
Verwaltungschefin Sarah ist aufgeregt, da der Besuch des Abteilungsleiters des Gesundheitsdezernats, Gregor Boehmisch (Steffen Groth) zur Prüfung des Geschäftsberichts in der Sachsenklinik ansteht. Ausgerechnet vor der Klinik bricht der Prüfer zusammen und muss aufgrund einer akuten Gallenblasenentzündung schnell operiert werden. Er ist Angstpatient und bekommt total Panik, dass etwas schiefgehen könnte. Die hat auch die Verwaltungschefin und weist das OP-Team um Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch) und Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke) an, sich überkorrekt zu verhalten. Doch dann scheint dem Chefarzt ein Behandlungsfehler unterlaufen zu sein. Nach der Operation befindet sich möglicherweise noch ein OP-Tupfer im Bauch des Patienten. Dieser reagiert entsetzt, will sich nicht weiter in der Leipziger Klinik behandeln lassen und Dr. Brentano verklagen. Welche Auswirkungen hat das auf die gesamte Sachsenklinik?
Süße Verführung
Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) ertappt ihren Kollegen Dr. Ilay Demir (Tan Çağlar) dabei, wie er sich heimlich ein Rezept für eine Nachspeise ausdruckt. Eigentlich will der Assistenzarzt der Neurochirurgie ein Date damit beeindrucken. Doch dann kommt alles anders und die süßen Schokoküsse bekommt jemand anderes …
Mehr entdecken
Tragischer Abschied
Serien-Tod: Das sagt Annett Renneberg zu Dr. Webers Aus
Abschied nach neun Jahren
IaF ohne Annett Renneberg: Was hinter dem Aus steckt
Nach neun Jahren ist Schluss
IaF ohne Maria Weber: Annett Rennebergs Serien-Aus steht bevor
Quereinsteiger
"In aller Freundschaft"-Star Karsten Kühn: Sein richtiger Beruf!
"Ich blicke nicht zurück im Zorn!"
"In aller Freundschaft": Rückkehr von Michael Trischan möglich?
Hinter den Kulissen
"In aller Freundschaft"-Star Arzu Bazman: Das ist ihr Mann
Er spielt Kris Haas
Jascha Rust: Ist der "In aller Freundschaft"-Star vergeben?
Porträt
Alexa Maria Surholt sagte erst nach 28 Jahren Ja!
Sie spielt Dr. Kathrin Globisch
Andrea Kathrin Loewig: Mit 42 Mutter - der Vater ist ein Kumpel