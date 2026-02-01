Das geschah Erschütternd: Katja Baumann lüftet in "Frühling" ein Familiengeheimnis Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von teleschau Showdown im Biergarten: Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla) löst in "Frühling" das dunkle Geheimnis um die Familie Lamprecht. Bild: ZDF/Barbara Bauriedl

Missverständnisse, Vermutungen und Verdachtsmomente, Geheimnisse überall - in "Frühling" ist ganz schön was los. Dorfhelferin Katja Baumann hat in der ZDF-Serie alle Hände voll zu tun, den Überblick zu behalten. Es dauert eine Weile und wird dramatisch, bevor sie in "Am Ende einer Lüge" die Wahrheit erkennt.

Geheimnisse, wohin man blickt! In "Am Ende der Lüge", der 58. Folge der ZDF-Serie "Frühling", zeigt sich zum Beispiel, dass Arthur (Timur Bartels), der entfernte Verwandte von Pfarrer Sonnleitner (Johannes Herrschmann) eine Menge zu verbergen hat - zum Beispiel eine Tasche, prallvoll mit Geldscheinen. Sogar der gutgläubige Pfarrer wird kurz stutzig, als sich Arthur bei einem harmonischen Abendessen verplappert und seine Ex-Freundin Paula nennt, obwohl er sie zuletzt als Bianca vorstellte. Dieses Geheimnis allerdings bleibt - noch - behütet. Anders sieht es in der Familie Zerbe aus. Da findet Mutter Cathrin (Dagny Dewath) einen Schwangerschaftstest im Müll - und der ist positiv. Weil sie ihre Tochter Greta (Theresia Vajkoczy) weinend im Zimmer antrifft, zählt die besorgte Mama eins und eins zusammen und vermutet eine Schwangerschaft ihrer Tochter. Als Greta plötzlich verschwunden ist, gerät Cathrin in Panik und besucht Familie Lamprecht - weil sich Greta vor kurzem erst von Tommy (Ron Antony Renzenbrink) trennte. Als sie Tommy mit ihrem Verdacht konfrontiert, ist er komplett durch den Wind. Als er seiner Mutter Ida (Stephanie Schönfeld) beichtet, tut er das aber nur halbherzig und unvollständig. Was dazu führt, dass seine Mutter eine Affäre zwischen Tommy und Cathrin Zerbe vermutet! Als Greta auftaucht und alle Unklarheiten bereinigt - sie ist nämlich nicht schwanger - verdächtigt Mama Cathrin sofort ihre zweite Tochter, die 14-jährige Lotti (Lilli Schweiger). Erst die kann sämtliche Zweifel beseitigen. Es ist nämlich ihre Freundin Ava (Cara Vondey), die in anderen Umständen ist.

Die bittere Wahrheit über Ida und Georg Lamprecht Richtig dramatisch wird es bei den Lamprechts. Dort setzt sich Stella (Katharina Weitzendorf) über das Kontaktverbot mit ihrem Vater Georg (Daniel Krauss) hinweg. Das hat ihre Mutter Ida vor dem Familiengericht erwirkt. Stella klaut das Handy ihrer Mutter, schwänzt die Schule und holt auch ihren kleinen Bruder Moritz (Valentin Attlfellner) unter einem Vorwand aus dem Kindergarten ab. Beide wollen sich heimlich mit ihrem Vater treffen. "Wir vermissen ihn so", gesteht Stella Sarah Springer (Anna Triebel). Die hat bemerkt, dass mit Stella irgendwas nicht stimmt. Und obwohl sie vor kurzem noch Probleme mit Stella hatte, sorgt sie sich um sie. Stella gesteht, dass es in der Familie ein dunkles Geheimnis gibt, über das niemand redet. Sarah vermutet, dass ihr Vater "etwas Schlimmes" getan haben könnte, aber Stella widerspricht vehement: "Nein, mein Vater ist das Opfer. Er schämt sich. Er kann nix dafür." Obwohl Stella Sarah bittet, sie nicht zu verraten, erzählt Sarah in ihrer Sorge Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla) von der Sache.