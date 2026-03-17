Viele offene Fragen "Frühling"-Fans rätseln: Wie geht es nach dem Staffelfinale weiter? Aktualisiert: Vor 53 Minuten von teleschau Geben den Fans Rätsel auf: (v.l.n.r.) Ava Gartner (Cara Vondey), Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla) mit Friedel Gottwald (Sönke Möhring), Arthur Moser (Timur Bartels) Bild: ZDF / Barbara Bauriedl (3)

"Warum bleibt so vieles offen?" Viele Fans waren nach dem Finale der 15. "Frühling"-Staffel nicht gänzlich zufrieden. Dorfhelferin Katja Baumann konnte nicht alle Rätsel auflösen. Das Gute daran: Das eröffnet viele Möglichkeiten für die nächste Staffel.

Es kehrt wieder Ruhe ein im malerischen und fiktiven Bergdorf Frühling. Mit "Ich weiß, was du heimlich getan hast", der insgesamt 61. Folge seit Serienstart 2011, ging die 15. Staffel der ZDF-Heimatkinoreihe zu Ende. Die Fans haben allerdings viele Gründe, der nächsten Staffel entgegenzufiebern. Denn längst nicht alle Fragen sind aus der abgeschlossenen Staffel geklärt, nicht alle Rätsel geknackt und nicht alle Handlungsstränge entwirrt. Wie geht es weiter in "Frühling"? Die Fans müssen sich gedulden. Denn traditionell dürften die Dreharbeiten für die nächsten Folgen erst im Frühling beginnen. Wir erinnern uns: Im letzten Jahr musste der Drehkalender von Hauptdarstellerin Simone Thomalla angepasst werden, weil die zunächst ab Ende Februar beim "Let's Dance" übers Parkett schwebte. Das "Frühling"-Comeback im ZDF dürfte es dagegen erst Anfang 2027 geben. Zuletzt starteten die Staffeln stets zwischen Mitte Januar und Anfang Februar. Genaue Daten stehen noch nicht fest. Weil es bislang auch noch gar keine offizielle Bestätigung vom ZDF gab, dass die 16. Staffel feststeht. Allerdings zweifelt angesichts des Quotenerfolgs - "Frühling" segelt beständig bei im Schnitt fünf Millionen Zuschauenden - niemand an einer Fortsetzung.

Viele Fragen blieben im Staffelfinale von "Frühling" unbeantwortet Wenn es weitergeht, dürften neben Simone Thomalla als Dorfhelferin Katja Baumann auch andere Rollen gesetzt sein. Julia Willecke, so stellte es eine ZDF-Sprecherin in Aussicht, dürfte wieder auf mehr Einsätze als Lilly Engel kommen. Pfarrer Sonnleitner (Johannes Herrschmann) ist aus "Frühling" nicht wegzudenken und längst der "Dienstälteste" neben Baumann. Auch Marco Girnth, als einziger neben Thomalla auch in der ersten Episode bereits dabei, dürfte zurückkehren. Denn das Rätsel um Karlchen, das erste Kind seiner Frau Trixie (Nina Schmieder), wurde im Staffelfinale nicht gelöst. Es blieb nicht das einzige offene Ende ... Heidrun Niedermayer (Catalina Navarro Kirner) erwachte zwar aus dem Koma. Die ebenfalls schwer verletzte 13-jährige Ava Gartner (Cara Vondey) aber nicht. Wird ihre Geschichte und die ihrer Familie und vor allem die ihres als Extremfrühchen geborenen Kindes weiter erzählt werden? Die Frage stellt sich auch bezüglich der Geschichte um Arthur Moser (Timur Bartels). Im Staffelfinale machte sich der Bursche, der als entfernter Verwandter des Pfarrers bei diesem in Frühling untergeschlüpft war, aus dem Staub. Er hinterließ einen Abschiedsbrief und floh vor seinen Rocker-Kumpels - auf Nimmerwiedersehen? Ungewiss ist auch das Schicksal von Sönke Möhring, in der Rolle des Friedel Gottwald Gaststar der 15. Staffel. Dass der in der letzten Folge plötzlich seine Amnesie überwand, erschien dubios. "Ich weiß, was du heimlich getan hast", sprach er den Folgen-Titel und fuhr dann - ohne Happy End mit seiner Frau Lara (Franziska Schlattner). Nur: Was hatte Lara getan? Was geschah damals am Berg und vor allem zuvor in der zerrütteten Ehe? Da blieb vieles offen. In Staffel 16 könnten Erklärungen gegeben werden. Allerdings baute Katja Baumann schon vor. Aus dem Off verkündete sie mysteriös: "Einer von beiden verschwand an diesem Tag und wurde in Frühling nie mehr gesehen."

"Frühling"-Fans klagen: "Warum bleibt so vieles offen?" Es scheint so, als dass Dr. André Fabiansky (Gabriel Raab) der Serie erhalten bleibt. Erstens ist noch nicht klar, ob er der Vater von Karlchen Weber ist und zweitens ob sich Katja nicht doch in den charmanten Arzt verliebt. Apropos Liebe: Adrian (Kristo Ferkic) fiepte in den letzten Folgen doch noch arg hinter seiner Lilly her. Gibt's da ein romantisches Comeback? Und vor allem: Wer zieht demnächst bei Adrian und Katja ins Haus? Denn dieses Handlungsversprechen gab Katja in den letzten Sekunden der 15. "Frühling"-Staffel auf jeden Fall. Jetzt liegt viel in den Händen von Natalie Scharf, die bislang 58 von 81 Drehbüchern für "Frühling" verfasste. Die Fans waren mit dem Staffelende nicht rundum glücklich. "Warum bleibt so vieles offen?" und "Das Drehbuch war nicht wirklich gelungen", lauteten zwei Instagram-Kommentare. Aber sie sind auch treu und haben noch lange nicht genug. Einer schrieb: "Zwei Staffeln in einem Jahr wäre viel schöner."