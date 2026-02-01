"Heile Welt" in finsteren Zeiten Simone Thomalla über "Frühling": "Das brauchen die Menschen in dieser Zeit" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Julia W. Simone Thomalla hat die Fashionshow von Designer Kilian Kerner in Berlin besucht. Bild: Imago Images / Future Image

Staffel 15 der ZDF-Serie "Frühling" begeistert derzeit wieder Millionen Zuschauer:innen. Am Sonntag läuft mit "Am Ende einer Lüge" bereits die dritte Folge - und "Frühling"-Star Simone Thomalla glaubt zu wissen, warum die Menschen die Heimatserie gerade in Krisenzeiten so sehr schätzen.

Heute, 20:15 Uhr • Frühling Am Ende einer Lüge Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Am 18. Januar kehrte die ZDF-Serie "Frühling" mit Staffel 15 zurück ins TV – und das überaus erfolgreich: 5,27 Millionen Menschen (Marktanteil: 19,4 Prozent) schalteten in der ersten Folge "Einhundert Meter" ein. Auch eine Woche später zog Folge 2 "Wenn alle schweigen" 5,16 Millionen (19,2 Prozent) vor die TV-Bildschirme. Am Sonntag, den 1. Februar um 20:15 Uhr, läuft bereits die dritte Folge der neuen Staffel mit Simone Thomalla im ZDF und parallel dazu im ZDF-Livestream auf Joyn - doch warum ist das Interesse an der Heimatfilmreihe auch nach 15 Jahren auf Sendung ungebrochen?

"Frühling" bietet "ein bisschen heile Welt" Mit dieser Frage wurde Simone Thomalla, die in der Serie Dorfhelferin Katja Baumann spielt, am Rande der Fashionshow von Kilian Kerner in Berlin konfrontiert. "Ich glaube, weil die Zeiten immer rauer, immer finsterer werden, haben die Menschen gerade am Sonntag das Bedürfnis nach einem guten Tagesausgang. Ein bisschen heile Welt", sagte die 60-Jährige zunächst im Gespräch mit dem "Berliner Kurier". Zwar spreche die Serie immer auch schwere Themen an, doch die Geschichten nähmen ein positives Ende. "Ich glaube, die Menschen sind Mord und Totschlag ein bisschen leid", sagte sie weiter. "Vielleicht ist es auch das, was wir vermitteln: ein bisschen Herzenswärme. Das, glaube ich, brauchen die Menschen in dieser Zeit."

Eine ähnliche Erklärung für den großen Erfolg von "Frühling" fand Simone Thomalla kürzlich auch in der "NDR Talk Show": Gemeinschaft, Verantwortung und Empathie – die Werte, die die Serie vermittele, hätten nichts an Aktualität verloren.