Dangerous Food Durian: Warum der Geruch dieser Frucht schon zu Feuerwehreinsätzen und Notlandungen führte Veröffentlicht: Vor 35 Minuten von Nina Lindemann Riecht die Frucht wirklich so schlimm? Bild: ProSieben

Die tropische Frucht Durian ist berüchtigt für ihren extremen Geruch - und dennoch eine der beliebtesten Früchte Asiens. In der neuen Folge von "Galileo: Dangerous Food" reist YouTuberin Kim Caramella auf die Philippinen, um sich der einzigartigen Frucht zu stellen. Doch bevor es zum Geschmackstest kommt, wartet auf sie eine Ernte, die lebensgefährlich sein kann.

Nichts für feine Nasen YouTuberin Kim Caramella ist nicht begeistert vom Geruch der Durian-Frucht. Bild: ProSieben

Wer im Internet nach der sogenannten "Kotzfrucht" sucht, stößt schnell auf Verbotsmeldungen und Videos von Menschen, denen beim Geruch der Durian übel wird. Ihr Duft wird häufig mit faulen Eiern, Zwiebeln, Schimmelkäse oder sogar Erbrochenem verglichen. Der Gestank ist so intensiv, dass er in der Vergangenheit bereits Evakuierungen, Feuerwehreinsätze und sogar Notlandungen von Flugzeugen ausgelöst haben soll. Dabei hat der Geruch aus Sicht der Natur durchaus einen Zweck: Er lockt Tiere an, die nach dem Verzehr der Frucht die Samen verbreiten.

Sie stinkt so sehr, dass sie an vielen Orten sogar verboten ist. YouTuberin Kim Caramella

Man darf die Durian nicht überall konsumieren. Bild: ProSieben

Tatsächlich ist die Durian in vielen öffentlichen Bereichen Südostasiens untersagt. In Singapur darf sie etwa nicht in Hotels verzehrt werden, in Malaysia ist teilweise sogar das Mitführen in Zügen verboten. Trotz ihres gewöhnungsbedürftigen Geruchs gilt die Frucht als äußerst nährstoffreich. Sie enthält unter anderem viel Vitamin C, Ballaststoffe und gesunde Fette. Auch geschmacklich hat die Durian zahlreiche Fans.

Man sagt, sie riecht wie die Hölle, aber schmeckt wie der Himmel. Durian-Farmer Nel Belviz

Hier kommst du zu der Folge Videoclip Galileo Dangerous Food: Stinke-Durian und Apnoe-Muscheltaucherinnen Verfügbar auf Joyn Videoclip • 30:03 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Gefährliche Ernte Nicht nur der Geruch der Durian ist extrem - auch ihre Ernte ist alles andere als harmlos. Die schweren Früchte hängen oft in über 30 Metern Höhe an hohen Bäumen. Ihre harte Schale ist mit scharfen Stacheln bedeckt, weshalb bei der Ernte Lebensgefahr besteht. Schutzhelme sind Pflicht - auch für Kim Carmella, die selbst mit anpacken muss.

Man kann sich sehr leicht an der Durian verletzen. Bild: ProSieben

Die sogenannten Kletterer steigen ohne Sicherung in die Baumkronen, balancieren dort in schwindelerregender Höhe und sägen die reifen Früchte ab. Unten warten die sogenannten Catcher, also Fänger, die die herabfallenden Durians auffangen müssen. Dieser Moment ist der gefährlichste, denn durch die Stacheln und die große Fallhöhe kann es schnell zu Verletzungen kommen.

Also wenn man da einmal kurz nicht konzentriert ist, dann boah. 112. YouTuberin Kim Caramella

Um an die Durian-Frucht zu kommen, muss man hoch klettern können - ungesichert. Bild: ProSieben

Wie schlägt sich Kim am Ende bei der gefährlichen Ernte? Und findet sie die Durian wirklich so unerträglich, wie viele berichten? Die Antworten gibt es in der ersten Folge der zweiten Staffel von "Galileo: Dangerous Food". Dort erfährst du außerdem mehr über eine weitere außergewöhnliche Tradition: die Apnoe-Muscheltaucherinnen in Südkorea.