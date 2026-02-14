Seltenes Garn
"Galileo": Das ist der 15.000 Euro-Mantel aus teuerster Wolle der Welt
Aktualisiert:von Carina N.
Galileo
Ein Mantel für 15.000 Euro: Was macht die Vikunja-Wolle zur teuersten der Welt?
Videoclip • 10:10 Min • Ab 12
"Galileo" begibt sich auf die Suche nach dem kostbarsten Garn der Welt. Sie führt hoch in die Anden Perus - denn dort lebt ein besonderes Tier: das Vikunja.
Extrem weich: "Galileo"-Redakteur probiert den teuren Vikunja-Mantel
Fast 15.000 Euro für einen Mantel - das ist das teuerste Stück in einer Boutique in Peru. Das "Galileo"-Team befindet sich in den Anden, nahe dem Titicaca-See im Nordosten des Landes. "Galileo"-Redakteur Simon Heim darf das kostbare Stück anprobieren. Er bekommt eine Ahnung davon, was diese Wolle so begehrt macht. Dieser Mantel ist weich. Sogar sehr weich.
Fühlt sich an, als würde ich mit einem Vikunja kuscheln.
Das "Galileo"-Team schnauft in den Höhen der Anden
Was ist das eigentlich für ein Tier, von dem diese besondere Wolle stammt? Vikunjas sind enge Verwandten der Alpakas. Sie leben in wilden Herden hoch in den Anden. Zwei Mal im Jahr werden sie von den indigenen Bergvölkern geschoren. Wir treffen Bäuerin Benita, die Präsidentin eines lokalen Bergdorfes. Mit ihr suchen wir eine wilde Vikunja-Herde. Und wir müssen ganz schön schnaufen, um in dieser gewaltigen Höhe mit ihr Schritt zu halten.
Ich krieg kaum noch Luft
Was macht Vikunja-Wolle so teuer?
Ob wir Vikunjas finden werden, erfährst du in der "Galileo"-Folge. Dort erzählt uns Benita auch, wie die Tiere in der bergigen Landschaft eingetrieben und geschoren werden.
Aber was macht ihre Wolle überhaupt so teuer? Einer der Gründe: Vikunja-Haar ist extrem fein. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist 70 Mikromillimeter dick. Bei der Kaschmir-Ziege sind es 18 Mikromillimeter - und beim Vikunja zwischen 8 und 13,5! Dadurch hält die Wolle sehr warm und ist extrem weich, aber eben auch schwer zu gewinnen. Für unseren 15.000 Euro-Mantel werden 2,5 Meter Stoff benötigt. Das macht rund drei Kilo Vikunja-Wolle von 15 verschiedenen Tieren. Was schätzt du - wie lange dauert es, einen halben Zentimeter daraus zu stricken? Das und mehr verraten wir in der Folge. Wir haben die Meisterinnen des Vikunja-Garns besucht. Die "Artesanas", also Kunsthandwerkerinnen, stellen aus dem feinen Garn Kleidung her.
Der extreme Aufwand bei der Gewinnung und Verarbeitung ist aber nicht der einzige Grund, warum Vikunja-Wolle so teuer ist. Was noch dahinter steckt, decken wir in der Folge auf.
Jetzt alle "Galileo"-Folgen kostenlos auf Joyn streamen
Mehr entdecken
Zusammenarbeit der Polizei
Interpol: "Galileo" blickt hinter die Kulissen der internationalen Strafverfolgung
Villen-Tour im Paradies
"Galileo" auf Hawaii: Zuckerbergs Villa ist teuerste der Welt
Heute hilft er Migrant:innen
US-Behörde ICE: Ex-Beamter gibt bei "Galileo" Einblicke
Discounter Deconstructed
Schnäppchen-Riese TEDi: Billig und gut?
Einkaufstempel der Superlative
Shopping XXL: "Galileo" erkundet das größte Möbelhaus der Welt
Blick hinter die Kulissen
Zeug:innen Jehovas: Wer sind sie und welche Promis gehören dazu?
Das Experiment
Wohnen 2050: Innovative Technik im Haus der Zukunft bei "Galileo"
Luxus-Handy
230.000 Euro: "Galileo" testet das teuerste Handy der Welt
Insel im Wandel
"Galileo" in Grönland: Zwischen Reise-Boom, Trump und Tradition