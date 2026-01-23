Exklusiv "Besondere Verbindung": Darum bucht Designer Kilian Kerner am liebsten GNTM-Models Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Nicholas Vogel Erst Berlin, dann Paris: Kilian Kerner feiert im März sein Debüt auf der Pariser Fashion Week. Bild: Kilian Kerner

Kilian Kerner und "Germany's Next Topmodel" - eine Erfolgsformel, die hält! Auch bei seiner kommenden Fashion-Show vertraut er auf die Strahlkraft einiger GNTM-Gesichter. Warum der Berliner Designer immer wieder auf diese Power setzt, hat er uns exklusiv verraten.

Seit 2008 ist Kilian Kerner eine feste Größe der Berlin Fashion Week. Seine Shows? Highlights, die Mode zelebrieren. Am 30. Januar präsentiert der Designer seine neueste Kollektion "Gangstaaa - A Game of Your Own Rules" im Neuland Berlin. Und auch diesmal setzt das Ausnahmetalent auf eine bewährte Zutat: bekannte Namen aus dem GNTM-Kosmos, wie er jetzt auf Instagram verriet.

Wer genauer hinsieht, entdeckt auf Kilian Kerners Model-Board: Neben den Vorjahres-Gewinner:innen Moritz Rüdiger und Daniela Djokic, tummeln sich auch GNTM-2025-Vize Pierre und -Halbfinalistin Canel sowie Staffel-19-Teilnehmerin Stella und Best Agerin Nicole aus Staffel 18. "Die sechs werden laufen, aufgeteilt auf drei Shows", bestätigt uns Kilian Kerner exklusiv und kündigt an: "Wir haben diesmal zwei Pre-Shows."

"Gangstaaa": Rebellion und Selbstbewusstsein auf dem Laufsteg Neben einem spektakulären Opening in Kooperation mit "Wuthering Heights - Sturmhöhe", dem neuen Kinofilm mit Margot Robbie und Jacob Elordi in den Hauptrollen, präsentiert der Designer erstmals neben seiner Hauptlinie Kilian Kerner Berlin auch ausgewählte Looks der kommerzielleren Zweitlinie Kilian Kerner Senses. Insgesamt inszeniert Kilian Kerner mit "Gangstaaa - A Game of Your Own Rules" eine Begegnung von zwei Parallelwelten. "Ich erzähle eine Geschichte in zwei Episoden, wie ein Film. Es geht um Freiheit und Rebellion", erklärt der Designer. Wichtig sei ihm dabei, den "Gangster" nicht als Täter oder Krimineller zu glorifizieren: "Für mich ist es das Synonym dafür, für dich einzustehen, auch wenn man aus der Rolle fällt. 'Hier bin ich, und du musst das so akzeptieren!' Natürlich, ohne jemand anderem zu schaden."

Es ist eine selbstbewusste Kollektion, die sehr nach vorn geht. Kilian Kerner über seine neue Kollektion

Kilian Kerner schätzt die "besondere Verbindung" zu den GNTM-Models Dass Kilian Kerner auch für seine kommende Fashion-Show einige GNTM-Models gebucht hat, ist kein Zufall. Der Schlüssel liegt in einer besonderen Beziehung, wie er im Interview betont:

Das Besondere ist einfach die Verbindung, die man zu ihnen hat. Kilian Kerner

Diese Verbindung sei "anders als bei den meisten anderen Models", sagt Kilian Kerner. Schließlich ist der Berliner seit 2021 regelmäßig an der Seite von Heidi Klum bei GNTM zu sehen und begleitet viele Topmodel-Anwärter:innen als Mentor auf ihrem Weg. "Man erlebt in der Sendung einfach Momente zusammen, die man sonst nicht teilt", so der 46-Jährige.

Auf dieses Male Model ist Kilian Kerner "sehr stolz" Besonders stolz ist Kilian Kerner auf die Entwicklung von Pierre, der in der vergangenen Staffel nicht nur einen Job bei ihm ergatterte, sondern kürzlich auch sein Debüt auf der Mailänder Fashion Week feierte. "Er macht alles richtig. Er hat zugehört, und das ist wichtig", lobt der Designer. Das Wiener Male Model sei "das beste Beispiel dafür, wie man es nach GNTM machen muss: Hart arbeiten, investieren, die perfekte Modelagentur für sich finden und Geduld haben". Das zahle sich aus.

Kilian Kerner über sein Paris-Debüt: "Wir sind alle wahnsinnig aufgeregt!" Ob Pierre auch für Kilian Kerners allererste Show auf der Pariser Fashion Week am 3. März läuft? Wer weiß! Für den Designer selbst fühle sich dieser Meilenstein "noch sehr surreal an", wie er uns gesteht. "Wir sind alle wahnsinnig aufgeregt!" Die Paris-Kollektion ist die Fortsetzung der Geschichte, die Kilian Kerner auf der Berliner Fashion Week beginnt: "Die Kollektion wird wie ein Film erzählt, in Berlin Episode 1, in Paris Episode 2. Eine gesamte Kollektion, in zwei Teilen, die logisch weitererzählt werden." In Paris werde es "etwas träumerischer, aber ohne das Selbstbewusstsein zu verlieren", verrät der 46-Jährige. Doch Kilian Kerner blickt bereits weiter: "Paris steht für alles, was in den letzten zwei Jahren passiert ist bei mir. 2026 wird gefeiert! Wir wollen Spaß haben! Neben dem Erfolg und der harten Arbeit, die es ist, mehr genießen - die Erfolge und auch das Leben. Mein großer Plan für dieses Jahr."

Auch 2026 wieder an Heidi Klums Seite Und auch in der kommenden Staffel von "Germany's Next Topmodel", die am 11. Februar auf ProSieben und Joyn startet, wird Kilian Kerner als Gastjuror wieder mit von der Partie sein: "Was soll ich sagen, es wird wild. Ich freue mich wieder, neben Heidi zu sitzen. Es ist einfach immer wieder aufs Neue ein Riesenspaß und eine große Verantwortung."

"Germany's Next Topmodel" siehst du ab Mittwoch, 11. Februar 2026, und Donnerstag, 12. Februar 2026, 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.