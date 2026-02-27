Designer im Exklusiv-Talk mit "Behind the Screens" GNTM-Premiere für Gastjuror Kilian Kerner: Seine Designs, seine Favoritinnen - und Paris ruft schon Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Nicholas Vogel Germany's Next Topmodel Kilian Kerner bei #GNTM: 80s-Glamour und emotionale Momente Videoclip • 07:21 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Kilian Kerner feiert in Folge 6 der aktuellen GNTM-Staffel sein Gastjuroren-Comeback - und schreibt dabei ein kleines Stück Show-Geschichte. Was dahintersteckt und welche Models für ihn aktuell herausstechen, verrät er exklusiv im Interview.

Mit seinen atemberaubenden Kreationen prägt Kilian Kerner seit Jahrzehnten die Modewelt - und auch bei "Germany's Next Topmodel" ist er längst eine feste Größe. Bereits zum sechsten Mal sitzt der Star-Designer neben Heidi Klum in der Jury und sorgt ganz nebenbei für eine echte Überraschung in Staffel 21.

Premiere bei GNTM: Kilians Designs beim Elimination-Walk in Folge 6 Denn erstmals stattet Kilian Kerner den Elimination-Walk in Folge 6 mit seinen eigenen Designs aus. "Das ist nach sechs Jahren bei GNTM tatsächlich das erste Mal", erzählt er stolz im Exklusiv-Interview mit Joyn. Für das Berliner Fashion-Genie eine ganz neue Perspektive:

Es ist eine tolle Erfahrung, mal eine Show zu sehen und nicht backstage zu sein. Kilian Kerner

"Wunderbare Aura": Diese Models haben Kilian Kerner überzeugt Kilian Kerners Favoritinnen beim Entscheidungs-Walk in Folge 6: Nana, Bianca, Merret und Juna (v. l.). Bild: ProSieben / Daniel Graf

Bei der Fashion-Show sind einige Models herausgestochen. Vor allem die 24-jährige Nana blieb Kilian Kerner im Gedächtnis. "Sie kam in den Fitting-Raum - und es war sofort ein Vibe zwischen uns", erzählt der Designer. Nicht nur menschlich stimmte die Chemie, auch Nanas Auftritt überzeugte auf ganzer Linie: "Sie sah grandios aus in meinem Look!"

Ich mag ihre Art sehr. Ganz, ganz tolle Frau. Kilian Kerner über Nana

Doch auch andere Kandidatinnen konnten bei Kilian Kerner punkten. Best Agerin Bianca beeindruckte ihn mit ihrer "wunderbaren Aura", während Merret vor allem durch ihre unkonventionelle Art auffiel. "Eine kleine freche Göre", sagt der Designer schmunzelnd - und betont: "Das finde ich total spannend."

Ich liebe freche Menschen. Ich hoffe, das behält sie bei. Kilian Kerner über Merret

Auch Topmodel-Anwärterin Juna hinterließ bei dem Star-Designer einen bleibenden Eindruck: "Sie sieht toll aus und hat viel Talent. Ich mag sie sehr gerne."

Wiedersehen mit Juna: "Ich drücke ihr sehr die Daumen!" Besonders emotional war für Kilian Kerner das Wiedersehen mit Juna. Schließlich ist sie bereits für ihn auf der Berliner Fashion Week gelaufen. "Ich hab mich auch sehr gefreut, sie am Set zu sehen", erzählt der Designer. Für ihn ist klar: Die 23‑jährige Soziologie‑Studentin aus München überzeugt nicht nur optisch, sondern auch mit echtem Talent. "Juna macht ihre Sachen toll. Ich drücke ihr auf jeden Fall sehr die Daumen." Eine heiße Anwärterin auf den Titel? "Ja, absolut!"

Generell zeigt sich Kilian Kerner in dieser Staffel besonders von den weiblichen Models begeistert: "Bei den Frauen bin ich dieses Jahr mehr Fan - zumindest bisher." Ob die Male Models noch nachziehen können? "Schauen wir mal, was die Staffel noch so bringt", sagt der Designer.

Nach GNTM 2026: Paris calling! Erst Berlin, dann Paris: Kilian Kerner feiert im März sein Debüt auf der Pariser Fashion Week. Bild: Kilian Kerner

Kaum ist Kilian Kerner bei GNTM erneut über die Bildschirme geflimmert, steht schon der nächste große Meilenstein an: In der kommenden Woche feiert der Designer sein Debüt auf der Pariser Fashion Week - mit dem zweiten Teil seiner "Gangstaaa"-Kollektion. Entsprechend groß ist die Anspannung. "Ich bin unfassbar aufgeregt", gibt Kerner offen zu. "Nach den harten Wochen mit der OP, den wahnsinnigen Schmerzen und der Horror-Zeit während der Fashion Week in Berlin kommt das jetzt genau zur richtigen Zeit." Auch wenn diesmal keine GNTM-Models auf dem Laufsteg stehen werden, ist die Vorfreude riesig. "Das ganze Team ist total aufgeregt! Wir freuen uns einfach wahnsinnig auf die Zeit in Paris."