Krasse Veränderung Bleaching-Schock bei Julia: Beim GNTM-Umstyling bricht sie in Tränen aus Aktualisiert: Vor 49 Minuten von Anna-Maria Hock Germany's Next Topmodel Julia bricht in Tränen aus - Ist ihr das Umstyling zu krass? Videoclip • 10:46 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In Folge 13 ist es so weit: Das legendäre Umstyling steht bei "Germany's Next Topmodel" an. Julia ist eines der Models, das sich über einen neuen Look freuen darf. Doch der Weg dahin ist alles andere als leicht.

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Julia bekommt einen ganz neuen Look Jahr für Jahr ist die Umstyling-Folge ein großes Highlight bei GNTM. Kein Wunder, immerhin gab es in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche krasse Typveränderungen. Julia ist eines von insgesamt zwölf Models, die sich über ein Makeover freuen dürfen. Was sich Heidi Klum wohl für sie überlegt hat?

12 Models, 12 neue Looks Germany's Next Topmodel Hier das große GNTM-Umstyling 2026 in voller Länge kostenlos streamen Verfügbar auf Joyn Folge vom 25.03.2026 • 98 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

Bislang hat die Studentin noch nicht viel mit ihrer langen braunen Mähne experimentiert. "Lang gezüchtet, nie gefärbt, nie was damit gemacht", erklärt sie Heidi, während die Hair-Stylist:innen loslegen. "Krass! Das ändern wir heute komplett", teasert die Model-Chefin an. Als sie Julia fragt, welcher Look für sie am schlimmsten wäre, gesteht die 25-Jährige: "Bunt wäre schlimm. Grün, gelb, rosa - so was alles. Das passt auch gar nicht zu meinem Kleiderschrank." Da Julia an einer Journalistenschule studiert, will sie möglichst natürlich bleiben, immerhin ist sie immer wieder auch vor der Kamera zu sehen. "Wenn ich jetzt knallgrüne Haare hätte und dann müsste ich einen Aufsager machen, wo gerade irgendwas eingestürzt ist, dann würde das ja die ganze Aufmerksamkeit auf mich lenken und nicht auf das Geschehen. Das ist nicht so gut vor der Kamera, wenn man dann so ausgefallen aussieht", gibt sie im Einzel-Interview zu.

Julias Haare werden gebleacht Schon früh steht fest: Julia muss sich von ihrer dunkelbraunen Natur-Mähne trennen. Bild: ProSieben / Max Montgomery

Julia vertraut bei dem Makeover komplett auf Heidis langjährige Erfahrung mit Typveränderungen. "Ich will ja Model sein, deshalb vertraue ich dir da!", so Julia. Die Hair-Stylistinnen beginnen bereits, die ersten Strähnen zu färben. Einige Zeit später kommt die Farbe auch schon runter - und von Julias brauner Mähne ist nicht mehr viel übrig. Ihre Haare sind nun sehr hell. "Ist es so hässlich gelb wie bei Lara?", fragt sie ihre Mitstreiterin Anna. "Es ist viel heller, aber es ist dennoch gelb", erklärt Anna ihr. Julia kann nicht anders und wirft selbst einen kleinen Blick auf eine ihrer Strähnen. "Oh mein Gott, was ist das? Immerhin sind sie noch lang. Die sehen eher aus wie Fusseln, muss ich sagen. Das sieht nicht mehr so nach Haar aus. Sieht aus wie Spinnenbeine oder so", zeigt sich die Studentin skeptisch. Doch natürlich ist das Ergebnis noch nicht final. Julias Haare werden danach zum wiederholten Male gebleacht. "Ich bin jetzt, glaube ich, schon seit vier, fünf Stunden hier und bekomme ganz oft hintereinander die Haare gebleacht. Das ist jetzt das dritte Mal gewesen", führt sie weiter aus.

Julia unter Tränen: "Konnte gar nicht mehr wirklich atmen!" Dass ein Bleaching ziemlich schmerzhaft sein kann, weiß wohl jede:r, die oder der sich schon einmal die Haare aufhellen lassen hat. Natürlich geht die ganze Prozedur auch an Julia nicht spurlos vorbei: "Dann merke ich, das fängt nicht nur auf meinem Kopf an zu brennen, sondern dieser ätzende Geruch von diesem Wasserstoffperoxid zieht auch in meine Nase, in meine Augen. Ich konnte gar nicht mehr wirklich atmen. Und das immer wieder. Stundenlang!" Irgendwann sind der konstante Schmerz und der beißende Geruch für Julia nicht mehr auszuhalten und sie bricht in Tränen aus. Das entgeht auch Heidi nicht. "Weinst du? Nicht weinen!", versucht die Model-Chefin sie zu trösten. Im Einzel-Interview sagt sie: "Ich habe versucht, nicht zu weinen und das wirklich durchzuhalten und ich habe ja auch schon stundenlang gekämpft. Aber dann kam die Heidi um Ecke und meinte: 'Ist alles gut?' Und als sie mich dann so gefragt hat, konnte ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten." Doch Julia bleibt stark: "Ich bin sehr ehrgeizig. Ich wusste, Heidi hat das Allerbeste für mich ausgesucht. Und wenn es dazugehört, dass ich jetzt da durch muss, dann muss ich da durch."

Ob sich das stundenlange Makeover und die Schmerzen letztendlich gelohnt haben? Als Julia endlich ihren neuen Look in hellem Eisblond sieht, ist sie sichtlich überrascht: "Oh mein Gott, was ist das?" Doch der Look scheint ihren Geschmack getroffen zu haben: "Jetzt bin ich eine Schneekönigin aus der Antarktis!" Auch die anderen Models sind begeistert. "So geil", findet Marlene. "Junge! Du wirst dir jetzt alle Jobs holen!", ergänzt Merret.

Julia hat eines der umfrangreichsten Umstylings bekommen. Nach stundenlangen Bleaching-Sessions darf sich die selbsternannte "Eiskönigin" endlich mit platinblonden Haaren betrachten. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Wie sich Julia mit ihrem frischen Look bei "Germany's Next Topmodel" schlägt, siehst du immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.