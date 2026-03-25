Diese Typveränderungen waren wild
GNTM 2026: Die krassesten Umstylings in diesem Jahr
Veröffentlicht:von Jan Islinger
Germany's Next Topmodel
Umstyling Vorher-Nachher: Die Models sehen ihren neuen Look
Videoclip • 15:52 Min • Ab 12
Zwölf Models bekamen beim großen Umstyling einen neuen Look verpasst. Einige Makeovers waren wirklich spektakulär! Und zwei Premieren gab es auch noch.
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Die Umstylings im Überblick
Heidi Klum wählt jedes Jahr einige Models für das große Umstyling aus. Sie bekommen völlig neue Looks verpasst. Die beeindruckendsten Veränderungen siehst du hier im Vorher-Nachher-Vergleich!
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Als Antonia im Frisierstuhl Platz nimmt, ahnt sie noch nicht, was auf sie zukommt. Aus der langen, braunen Mähne der Kölnerin wird ein frecher, kupferfarbener Wolf Cut mit leichtem Retro-Vibe. Als sich die 19-Jährige erstmalig im Spiegel betrachtet, staunt sie nicht schlecht: "Das bin ich? Wow!" Auch ihr Challenge-Partner Louis ist direkt überzeugt und findet den Look "ultrageil".
Du bist und warst vorher schon wunderschön - das ist krank. Passt mega zu dir!
Für Julia fühlt sich der Platz im Frisierstuhl noch etwas ungewohnt an. Denn bisher trug die 25-Jährige Natur-Haar: "Nie gefärbt, nie was damit gemacht." Da wird Heidi Klum gleich hellhörig. Schnell wird klar, dass die "jungfräuliche" Mähne ein ausgedehntes Umstyling benötigt.
Doch das stundenlange Bleachen und die beißenden Gerüche haben Folgen - irgendwann hält Julia die Situation nicht mehr aus, und es kullern die Tränen. Doch die angehende Journalistin bleibt tapfer: "Ich wusste, Heidi hat das Allerbeste für mich ausgesucht. Und wenn es dazu gehört, dass ich jetzt da durch muss, dann muss ich da durch."
Am Ende ist Julia mit dem platinblonden Ergebnis mehr als zufrieden.
Ich find's mega!
Das Umstyling von Alexavius ist eine echte GNTM-Premiere. Denn der Grazer bekommt als erster Mann eine Haarverlängerung - das gab es noch nie. Doch das ist nicht der einzige "Schocker" für den 22-Jährigen. Sein heißgeliebter Schnauzer soll weichen! Als Heidi Klum das verkündet, witzelt er noch: "Es ist so laut hier, Heidi. Ich hör' dich nicht."
Schnell vergeht Alexavius das Lachen. Heidi Klum und ihre Stylist:innen sorgen für nackte Tatsachen - auch im Oberlippen-Bereich. Und so wird aus Kurzhaar- und Schnauzer-Alexavius eine neue Version: glattrasiert und mit langer schwarzer Mähne. Das Ergebnis kann sich sehen lassen! "Mega der Style-Change!", findet Antonia.
Alle Umstylings in der Übersicht
Du willst noch mal alle Umstylings im Direkt-Vergleich sehen? Hier gibt's alle Makeovers in der Bildergalerie.
GNTM 2026: Das große Umstyling im Vorher-nachher-Vergleich
Die Reaktionen der anderen Models
Als die frisch frisierten Kandidat:innen zurück auf die Ranch kommen, dürfen auch die restlichen Models endlich einen Blick auf die Umstylings wagen. Und auch dieses Jahr fallen die Reaktionen sehr unterschiedlich aus.
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