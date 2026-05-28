Internationale Star-Designer Die Dsquared2-Zwillinge heute im GNTM-Finale 2026: Wer sind Dean und Dan Caten? Aktualisiert: Vor 35 Minuten von Redaktion Auf Joyn ansehen Preview: Das große Finale Videoclip • 01:05 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Dean und Dan Caten, die kreativen Köpfe hinter dem Fashion-Label Dsquared2, sind heute Gäste im GNTM-Finale 2026. Wir verraten, was die beiden Designer-Zwillingen ausmacht.

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Wenn heute Abend das glamouröse Finale von "Germany's Next Topmodel" 2026 über die Bildschirme flimmert, blickt die Modewelt nach Los Angeles. Neben Jury-Chefin Heidi Klum nimmt auf der Couch ein Duo Platz, das die internationale Modeszene seit Jahrzehnten aufmischt: die exzentrischen Zwillinge Dean und Dan Caten. Wer das Brüderpaar ist und welches kuriose Geheimnis ihr Privatleben birgt, erfährst du hier im Porträt.

Beim GNTM-Finale heute sind Dean und Dan Caten an Heidis Seite Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum Nicht verpassen: Das Finale läuft heute ab 20:15 Uhr - hier im Stream auf Joyn Verfügbar auf Joyn 140 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Von Kanada nach Mailand: Der wilde Aufstieg von Dsquared2 Prominenter Besuch für Heidi Klum im GNTM-Finale: Supermodel Winnie Harlow und Dsquared2-Gründer Dean und Dan Caten nehmen auf dem Sofa Platz. Bild: ProSieben / Max Montgomery

Geboren im Dezember 1964 in Toronto, Kanada, zog es die Zwillinge mit italienischen Wurzeln früh in die Welt der High Fashion. Nach einem kurzen Gastspiel an der renommierten Parson's School of Design in New York wagten sie den großen Schritt: 1991 zogen sie nach Mailand, um die europäische Modewelt zu erobern. Ihr Ziel war es, mit ihren Entwürfen die Symbiose aus unbeschwerter kanadischer Lässigkeit und anspruchsvoller italienischer Schneiderkunst zu schaffen. 1994 gründeten sie schließlich ihr Label Dsquared2 und bewiesen, dass Perfektionismus und wilde Provokation zusammenpassen. Getreu ihrer Einstellung "Mode darf nicht zu ernst sein" und ihrem offiziellen Motto "Born in Canada, Living in London, Made in Italy" verbinden ihre Kollektionen derbe Holzfäller-Karos und das ikonische Ahornblatt mit hautengen Schnitten, edlen Jeans-Kreationen und jeder Menge Sexappeal. Das Konzept ging auf und eroberte die Popkultur im Sturm. Madonna, Britney Spears und Beyoncé gehören zu den Megastars, für die Dean und Dan Caten bereits markante Bühnenlooks entworfen haben. Heute ist Dsquared2 ein globales Modeimperium, das neben High Fashion auch erfolgreiche Parfüm- und Brillenlinien umfasst.

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Ein Bett, ein Leben: Der exzentrische Blick ins Privatleben Wer das Phänomen Dean und Dan Caten verstehen will, muss einen Blick hinter die Kulissen ihres außergewöhnlichen Privatlebens werfen. Die beiden sind nicht einfach nur Zwillinge und Geschäftspartner - sie sind eine absolute, unzertrennliche Einheit. Bis heute teilen sich die millionenschweren Designer-Brüder nicht nur ein gemeinsames Büro und ihre Häuser, sondern tatsächlich auch ein gemeinsames Bett. Was für Außenstehende verwunderlich wirken mag, ist für die Catens pure Routine und Ausdruck ihrer tiefen, fast schon telepathischen Verbundenheit. In Interviews betonen sie immer wieder, dass sie ohne den jeweils anderen schlicht unvollständig wären. Diese kompromisslose Symbiose spiegelt sich auch in ihrer unbändigen Energie wider. Mit mittlerweile 61 Jahren strahlen die Brüder eine Dynamik und Lebensfreude aus, die auf jedem Runway ansteckend wirkt. Wenn sie nicht gerade in Mailand an neuen Kreationen arbeiten, genießen sie ihr Jetset-Leben in vollen Zügen - exzentrisch, laut, glitzernd und immer perfekt aufeinander abgestimmt.

Bereit für das GNTM-Finale 2026 in Los Angeles Heute Abend bringen Dean und Dan genau diese ungefilterte Fashion-Expertise mit in die GNTM-Jury. Als Designer, die seit über drei Jahrzehnten wissen, wie man Persönlichkeit und Extravaganz auf dem Laufsteg inszeniert, werden sie den sechs Finalist:innen noch einmal alles abverlangen. Eines ist sicher: Langweilig wird es mit den Dsquared2-Chefs am Finalabend garantiert nicht!

Das große Finale der 21. Staffel steigt in Los Angeles. Streame das GNTM-Finale 2026 ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn.

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