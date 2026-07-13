Frühe Hollywood-Karriere "Ein bisschen peinlich": Heidi Klum teilt 24 Jahre altes Casting-Video Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Lars-Ole Grap Ein wiederentdecktes Casting-Video sorgt für spannende Einblicke in Heidi Klums frühe Karriere. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr

Es sind Aufnahmen, die selbst Heidi Klum überrascht haben. Ein wiederentdecktes Casting-Video zeigt die GNTM-Chefin beim Vorsprechen für eine große Hollywood-Produktion Anfang der 2000er-Jahre - noch vor der ersten Staffel der beliebten ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel".

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Heidi Klums "Constantine"-Casting: Probeaufnahme für den Keanu-Reeves-Film Heidi Klum in einem Hollywood-Blockbuster? Das gab es schon bei "Der Teufel trägt Prada" und zahlreichen Cameo-Auftritten. Doch Casting-Videos von dem Supermodel höchstpersönlich? Das ist eine absolute Rarität. Nun entdeckte die GNTM-Chefin zur eigenen Überraschung ein 24 Jahre altes Video von ihrem Casting für "Constantine". Der Clip zeigt ein Probeaufnahme für den düsteren Fantasy-Actionfilm, der 2005 mit Keanu Reeves in den Kinos anlief. Heidi Klum spricht darin für die Rolle der Ellie vor, eine Halbdämonin, die als Spionin zwischen der Menschen- und Unterwelt vermittelt. Der Mann hinter der Kamera liest die Stichworte des Protagonisten John Constantine - jener Part, der später zu einer der bekanntesten Rollen von Keanu Reeves werden sollte.

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Darum wurde Ellies Rolle fast komplett geschnitten Der vorgetragene Dialog stammt aus einer frühen Drehbuchfassung vom 14. November 2002. Sie zeigen ein Projekt, das sich zu diesem Zeitpunkt noch am Anfang befand. Die Rolle der Ellie ging letztlich an Michelle Monaghan, wobei deren Szenen in der finalen Kinofassung fast vollständig gestrichen wurden. Das hatte allerdings nichts mit ihrer schauspielerischen Leistung zu tun. Regisseur Francis Lawrence erklärte gemeinsam mit Keanu Reeves und Produzent Akiva Goldsman auf einem Jubiläums-Panel im Rahmen der Comic-Con at Home 2020, dass der Film ohne eine feste Liebesbeziehung besser funktioniere. John Constantine sollte bewusst als einsamer Einzelgänger ohne emotionale Stütze gezeichnet werden. Aus Gründen des Erzähltempos wurde deshalb die Nebenhandlung aus der finalen Kinofassung entfernt. Lawrence informierte die Schauspielerin persönlich über die Entscheidung, zeigte das ungenutzte Material später jedoch seinem Freund J.J. Abrams. Der war von Monaghans Auftritt so überzeugt, dass er sie für "Mission: Impossible III" besetzte - eine Rolle, die sich zu einem wichtigen Meilenstein ihrer Karriere entwickelte.

Heidi Klum über altes Vorsprechen: An dieses Casting erinnert sie sich nicht Den Weg an die Öffentlichkeit fand die Aufnahme von Heidi Klum zunächst über einen Fan-Account, der das Material entdeckte und veröffentlichte. Das Topmodel teilte den Beitrag anschließend mit ihren eigenen Fans. In ihrem Kommentar gibt sie offen zu, dass es ihr Spaß mache, aber auch "ein bisschen peinlich" sei, dieses alte Audition-Tape zu sehen. An dieses spezifische Casting habe sie selbst überhaupt keine Erinnerung mehr gehabt. Das Casting-Video erinnert an eine Zeit, in der Heidi Klum regelmäßig in Film- und Fernsehproduktionen mitwirkte, meist in kurzen, oft selbstironischen Gastrollen. 2001 spielte sie in "Zoolander" und lief in "Sex and the City" auf dem Laufsteg über die gestürzte Hauptfigur Carrie Bradshaw. Um die Jahreswende 2002/2003, als auch das "Constantine"-Casting stattfand, war sie in "Malcolm mittendrin" und "CSI: Miami" zu sehen, bevor 2004 die Fantasy-Komödie "Ella - Verflixt & zauberhaft" folgte sowie ihre Rolle als Ursula Andress im Biopic "The Life and Death of Peter Sellers". 2006 hatte sie ein Cameo-Auftritt in der Komödie "Der Teufel trägt Prada". Später verdrehte sie selbst Barney Stinson (Neil Patrick Harris) in "How I Met Your Mother" den Kopf.

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Die klassische Kinokarriere blieb allerdings aus. Stattdessen etablierte sich Heidi Klum dauerhaft im internationalen Fernsehen: Ab Dezember 2004 moderierte und produzierte sie in den USA die erfolgreiche Reality-Show "Project Runway", für die sie 2013 einen Emmy erhielt und zu der sie 2026 als Jurorin zurückkehrte. Seit 2006 sie "Germany's Next Topmodel", zudem saß sie über ein Jahrzehnt in der Jury von "America's Got Talent".

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