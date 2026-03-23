Nachhaltigkeit trifft Glamour GNTM-Chefin Heidi Klum zeigt sich im Recycling-Look - und das Netz ist begeistert Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Buzzwoo Nachhaltig und auffällig: Heidi Klum sorgt mit neuen Looks für Aufsehen. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Heidi Klum überrascht mit einem Shooting, das so ganz anders ist als gewohnt: Sie trägt Outfits aus Materialien, die normalerweise im Müll landen - und sorgt damit für jede Menge Gesprächsstoff.

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Mode aus Müll? Das steckt hinter den Looks Model-Ikone Heidi Klum zeigt sich von einer ganz neuen Seite: Für das Magazin "Hunger" stand die 52-Jährige zuletzt für ein außergewöhnliches Fotoshooting vor der Kamera - und das mit Looks, die es so selten zu sehen gibt. Gestylt wurde Klum vom Modehaus Lever Couture. Das Besondere: Für die insgesamt acht Couture-Outfits griff Designerin Lessja Verlingieri auf Materialien zurück, die normalerweise im Atelier als Abfall gelten.

Das Konzept dahinter erklärt das Magazin selbst auf seinem Instagram-Account.

"Eine Erinnerung daran, dass Schönheit und Glamour von den unerwarteten Orten kommen können."

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Plastiktüten und Kleiderschutzhüllen als Fashion-Statement Die veröffentlichten Bilder zeigen Klum in auffälligen Kreationen - darunter ein Minikleid aus schwarzen Plastiktüten sowie ein Outfit aus Kleiderschutzhüllen. Die ungewöhnlichen Designs sorgen online für Aufmerksamkeit. Die Reaktionen fallen überwiegend positiv aus: Viele User:innen feiern die kreativen Looks und loben die Kombination aus High Fashion und Nachhaltigkeit.

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Seit den 90ern an der Spitze Heidi Klum gehört seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten deutschen Models. Ihre Karriere begann bereits in den 90er-Jahren - heute ist sie aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken. Auch im TV ist sie eine feste Größe: Seit rund 20 Jahren steht sie als Chefjurorin bei "Germany’s Next Topmodel" vor der Kamera. Aktuell läuft die 21. Staffel der Castingshow. Privat ist Klum Mutter von vier Kindern. Zwei von ihnen treten bereits in ihre Fußstapfen: Tochter Leni arbeitet seit einigen Jahren erfolgreich als Model, auch Sohn Henry steht inzwischen im Fokus der Öffentlichkeit. Mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz lebt Heidi Klum in Los Angeles. Das Paar ist seit 2019 verheiratet.