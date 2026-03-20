Ihr Partner trennte sich am nächsten Tag "Kind verloren": GNTM-Coachin Nikeata Thompson öffnet sich über ihre Fehlgeburt Veröffentlicht: Vor 53 Minuten von Annalena Graudenz Nikeata Thompson ist für viele Inspiration und Vorbild. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Es ist eines der schmerzhaftesten Erlebnisse für Eltern: Nikeata Thompson musste 2023 erleben, wie einschneidend eine Fehlgeburt ist. Und wie einsam sich jemand fühlt, wenn der Partner sich am nächsten Tag per WhatsApp trennt. Über ihre Erfahrungen hat sie jetzt sehr offen gesprochen.

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"Ich habe vor zweieinhalb Jahren mein Kind verloren" - mit diesem Satz haben Bahar Kizil und Senna Gammour nicht gerechnet, als Nikeata Thompson ihnen im Podcast-Studio gegenübersitzt. Als Stage-Choreografin sowie GNTM-Coachin und Moderatorin bringt sie die Leute normalerweise zum Lachen oder Nachdenken, unterhält, sorgt für energiegeladene Stimmung, reißt das Publikum mit. Doch als sie die Worte sagt, wird es im "Recall"-Podcast der Ex-Monrose-Sängerinnen kurz still.

Nikeata Thompson: "Es war auch echt ein Wunschkind" Und dann sprechen die drei Frauen über die wohl schmerzhafteste Zeit in Thompsons Leben. Die Choreografin berichtet von ihrer Fehlgeburt Ende 2023. "Es war auch echt ein Wunschkind. Ich war ganz happy, ich war so glücklich mit meinem Partner", sagt sie und erzählt dann, dass ihr (mittlerweile) Ex-Freund schon zwei Kinder hatte, ein "Alphatyp" gewesen sei und die beiden sich sehr auf das gemeinsame Kind gefreut hätten.

"Er hat über WhatsApp Schluss gemacht" Leider hielt das Glück des Paares nicht lange an. "Dann habe ich das Kind verloren, und er hat am nächsten Tag Schluss gemacht. Auch super unerwartet, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Also wirklich gar nicht. Deshalb verfluche ich auch WhatsApp", erinnert sich Nikeata Thompson. "Er hat über WhatsApp Schluss gemacht?", hakt Senna ungläubig nach. Tatsächlich habe ihr damaliger Partner die Trennung über die App kommuniziert. Ein feiger Schritt in jeder Beziehung, aber einen Tag nach einer Fehlgeburt fehlen einem die Worte. Nur Nikeata findet mittlerweile wieder die richtigen. "Ich pole das auch gar nicht mehr auf mich. Das hätte auch jemand anders sein können und er hätte dasselbe gemacht. Aber das muss man auch erst mal checken", sagt sie heute über die traumatisierende Situation von damals. Mit Sicherheit schmerzen der Verlust und der Verrat bis heute, doch statt mit Groll auf sein Verhalten zurückzublicken, zeigt Thompson echte Größe. "Er ist auch ein Mensch und er muss mit seinen Sachen irgendwie klarkommen und ich kannte ihn nicht gut genug. Wann lernst du jemanden gut genug kennen? Wissen wir alle nicht", resümiert sie.

Nach der Fehlgeburt folgte die Depression Die Zeit nach der Fehlgeburt war für Nikeata Thompson extrem hart. Es ging ihr immer schlechter, aber sie wusste nicht, was ihr fehlte, bis sie im Krankenhaus die Diagnose Depression erhielt. "Für Menschen, die mir nahe standen, war es sehr schwer, mich so schwach zu sehen", erinnert sie sich. Doch als Selbstständige blieb ihr nicht viel Zeit zum Heilen und Erholen. So pendelte sie zwischen Krankenstation und TV-Studios, um ihren Verträgen gerecht zu werden. Ende 2025 hat Nikeata Thompson das erste Mal öffentlich über ihre Fehlgeburt und die Auswirkungen dieser Erfahrung gesprochen. Sie möchte anderen Betroffenen Mut machen und das Thema aus der Tabuzone holen. Sie erzählt, wie sie heute auf diese Erfahrung blickt, dass sie lange Zeit keine Kraft hatte, Sport zu machen, zugenommen hat und ihren Weg zurück ins Leben erst wieder finden musste. Und das all das völlig in Ordnung ist und sich keine Frau dafür schämen sollte. Mittlerweile steht sie auch auf der Bühne und findet langsam wieder Spaß daran, ihr Publikum mit ihrer einzigartigen Power zu inspirieren. So auch in der 21. Staffel "Germany's Next Topmodel": Dort ist sie in Folge 7 wieder als Coachin und Gastjurorin an Heidi Klums Seite zu sehen.