Ein eigenes Rankin-Bild für die Modelmappe? GNTM-Feeling: So viel kostet ein Foto-Shooting bei Rankin Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Edwin B. Rankin am Set von GNTM. Das erste Mal hat er für Heidi Klum in Staffel 4 geknipst. Bild: ProSieben/Max Montgomery

In 21 Staffeln "Germany's Next Topmodel" standen Heidi schon etliche Models, Schauspieler:innen, aber auch Fotograf:innen erster Klasse zur Seite. Für die GNTM-Kandidat:innen war das nicht nur eine Ehre, sondern auch eine Chance. Schließlich kostet ein Shooting mit solchen Profis sonst eine ganze Menge. Genau das hat uns in der Redaktion neugierig gemacht: Wie teuer kann so ein Shooting eigentlich sein?

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Heidi Klums erste Wahl heißt Rankin Rankin ist der meistgebuchte Fotograf bei "Germany's Next Topmodel" und durch die jahrelange Zusammenarbeit auch ein enger Freund der Model-Chefin geworden. Auch in der vergangenen Staffel war der 60-Jährige zu sehen: Er übernahm das "High-Fashion-Fish"-Shooting. Nackt, schleimig und voller Bodypaint … So lässt sich die Challenge auf die Schnelle zusammenfassen.

Im Clip: Rankins außergewöhnliches GNTM-Shooting bei GNTM 2026 Videoclip Germany's Next Topmodel "Hard to beat": Anika beeindruckt Rankin beim Nackt-Shooting Verfügbar auf Joyn Videoclip • 10:40 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Rankin bietet Shoots für Privatpersonen an Aber wie viel kostet eigentlich ein Shooting mit diesem Giganten der Mode-Fotografie? Auf seiner persönlichen Website erklärt Rankin, dass er auch jeder interessierten Privatperson ein Booking ermöglichen will.

Everyone has the right to experience and enjoy photography. Rankin

Unter "Rankin Live" verkauft er das Shooting-Erlebnis. In seinem Studio in London porträtiert der GNTM-Fotograf alle, die das Geld und die Lust dazu haben.

Günstiger als gedacht? So viel kostet das exklusive Foto-Erlebnis mit Rankin Für 500 Pfund (umgerechnet etwa 580 Euro) lichtet der Star-Fotograf seine Kund:innen ab. Jeder Slot beinhaltet ein 15- bis 20-minütiges Shooting inklusive Bildauswahl. Das finale Lieblings-Bild gibt's obendrauf als DinA4-Druck und als digitale Variante für Social Media. Für einen Profi wie Rankin wirken die 500 Pfund deutlich günstiger als gedacht. Schließlich nimmt mit großer Wahrscheinlichkeit schon der Haus- und Hof-Fotograf bei dir ums Eck einen dreistelligen Betrag für alles, was über Passbilder hinausgeht. Klar ist aber auch: Ein 20-Minuten-Timeslot in einem Studio ist natürlich noch weit entfernt von jedem GNTM-Shooting - selbst wenn der Fotograf Rankin heißt.

Kein Vergleich zu GNTM Wie du dir sicher vorstellen kannst, sind Shootings bei "Germany's Next Topmodel" ein echter Superlativ der Fotografie. Aufwendige Kulissen und Bühnenbilder, die mitunter atemberaubenden Inszenierungen bei Höhen-, Unterwasser- und Action-Shootings: Das gesamte Drumherum mit den dazugehörigen Designer:innen, Stylist:innen und Make-up-Artists - all das macht die besondere GNTM-Magie aus. Nicht zuletzt fehlt bei einem privaten Rankin-Shooting auch eine Heidi Klum, die dich im Anschluss bewertet. Der große Nervenkitzel bleibt aus: Ein Foto ist schließlich garantiert. Das waren jetzt allerhand Punkte auf der Kontra-Seite. Wenn du dennoch Lust auf ein Shooting bei Rankin in London hast, nur zu! Allen anderen sei geraten, es mit einer Bewerbung bei GNTM zu versuchen. Hier gibt es all die beschriebenen Superlative, Adrenalin und Magie gratis dazu.