Sie ist die neue Titelträgerin GNTM-Gewinnerin Aurélie im Joyn-Interview: Das waren ihre persönlichen Highlights Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Jan Islinger Germany's Next Topmodel Aurélie gewinnt "Germany's Next Topmodel" 2026 Videoclip • 08:35 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Aurélie hat es geschafft! Sie ist Germany's Next Topmodel 2026. Im exklusiven Interview nach dem Finale erzählt sie von ihren Staffel-Highlights und was sie als nächstes vor hat.

Aurélie im exklusiven Joyn-Talk nach dem Finale Aurélie auf dem Catwalk am Finalabend im Zoo Palast Berlin. Bild: Joyn

Aurélie hat es geschafft. Nachdem Daphne den dritten Platz erreichte, entschied sie das knappe Finale gegen Anna für sich. Im Interview spricht sie nach ihrem Sieg über die schönsten Momente der Staffel.

Schau dir das Finale im Recap an Ganze Folge Germany's Next Topmodel Das große GNTM-Finale 2026 kostenlos auf Joyn Verfügbar auf Joyn Folge vom 28.05.2026 • 95 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wie war der Moment nach dem Finale? Aurélie: Es ist eine Last von meinen Schultern gefallen. Es war eine Mischung aus Dankbarkeit, Freude - aber auch Erleichterung. Was hast du mit dem Preisgeld vor? Ich habe nicht vor, das ganze Geld auf einmal zu verprassen. Stattdessen will ich eher etwas zur Seite legen für meine Zukunft. Da ich auch studieren möchte, ist das vielleicht ganz sinnvoll. Außerdem würde ich gerne etwas reisen.

Aurélie fängt ein Studium an Wenn wir schon dabei sind, was studierst du denn? Ich habe angefangen, BWL zu studieren. Bin jetzt im ersten Semester - es ist sehr viel auf einmal. Ich versuche, das alles unter einen Hut zu bekommen. Flugbegleiterin, Model, jetzt noch Studentin. Wie bekommst du das alles unter einen Hut? Ich versuche mich irgendwie nicht stressen zu lassen, weil es schon sehr viel auf einmal ist. Mir ist es auch sehr wichtig, ein gutes Studium zu machen. Sonst hätte ich gar nicht damit angefangen. Modelkarriere, … da sehe ich auch noch sehr viel Potenzial drin. Deshalb gebe ich da auch nicht auf. Und fliegen mache ich auch gerne noch nebenbei. Hast du schon Jobs in Aussicht, über die reden darfst? Ich möchte auf jeden Fall den Boost von meiner Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" mitnehmen. Ihn verstreichen zu lassen, wäre keine Option. Hinsichtlich Jobs hab ich schon ein paar Shootings schon hier und da gehabt, ein paar Kooperationen. Ich bin sehr gespannt, was in der Zukunft auf mich warten wird. (lacht verschmitzt)

Highlights und Challenges der Staffel Noch ein paar Fragen zur Staffel. Kannst du etwas Besonderes hinsichtlich des Zusammenlebens mit den Models sagen? Ja natürlich, das Zimmer 6 war die Wucht! Grüße gehen raus an Marlene, Nana, Merret und Juna - das sind wirklich meine besten Freunde. Womit bist du in der Staffel nicht klargekommen? Eigentlich gab es keine Challenge, mit der ich gar nicht klargekommen bin. Aber eine Herausforderung war auf jeden Fall das Unterwasser-Shooting. Man musste die Luft anhalten und mit einem Partner gute Posen hinlegen, das war sehr schwierig.

Sei einfach du selbst! Aurélie mit Tipps für ihre Bewerbung

Hast du Tipps für die nächste Generation an Bewerber:innen? Sich selbst treu bleiben und sich überhaupt nicht zu verstellen. Ich würde sagen, sei einfach du selbst. Das ist ja auch der Grund, warum du dich da bewirbst. Einfach um deinen Charakter zu zeigen und das, was in dir steckt. Und nicht versuchen, irgendwer anderes zu sein. Weil letztendlich möchte Heidi ja jemanden als Sieger haben, der mit seinem Selbst hinterher erfolgreich werden kann. Das finde ich persönlich sehr wichtig. Einfach Spaß haben auf jeden Fall sich nicht zu sehr verkopfen, sondern an die Sache mit Spaß rangehen.