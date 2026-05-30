Er hat GNTM 2026 gewonnen GNTM-Sieger Ibo im Joyn-Interview: Das war sein persönliches Highlight Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Anna-Maria Hock Germany's Next Topmodel Ibo gewinnt "Germany's Next Topmodel" 2026 Videoclip • 08:37 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Nach vier Monaten ist es geschafft! Die 21. GNTM-Staffel ist zu Ende und hat mit Aurélie und Ibo zwei würdige Sieger:innen hervorgebracht. Im exklusiven Joyn-Interview haben wir mit Ibo nach seinem Sieg gesprochen.

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Ibo im exklusiven Joyn-Interview: Was waren seine größten Highlights? Ibo strahlt auf dem Rep-Carpet des Screenings zum GNTM-Finale im Berliner Zoo Palast. Bild: Joyn

Ibo, du hast es geschafft! Du bist GNTM 2026. Erzähl doch mal, was waren deine persönlichen Happiness-Moments der Staffel? Ibo: Mein persönlicher Happiness-Moment der Staffel war der Einzug ins Finale. Da war wirklich so viel Druck in einem drin, mein Herz hat die ganze Zeit gepumpt. Ich hab auch zu Heidi gesagt: 'Ich bin richtig am schwitzen! Ich wusste ehrlich nicht, was passiert. Ich stand da einfach nur und dachte mir, bitte bitte!' Dann hat Heidi gesagt: 'Du darfst ins Finale, dann hab ich sie umarmt und dann war ich im Finale.'

Schau dir das Finale im Recap an Ganze Folge Germany's Next Topmodel Das große GNTM-Finale 2026 kostenlos auf Joyn Verfügbar auf Joyn Folge vom 28.05.2026 • 95 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Gab es auch schwierige Momente für Ibo? Gab es auch mal einen Moment, in dem du dachtest, dass es jetzt aber knapp werden könnte? Erzähl mal. Es gab einmal den Moment, wo ich den Trapez-Walk hatte. Da war meine Leistung ein bisschen schlechter als die anderen Leistungen, die ich erbracht habe. Aber ich war zu verkopft, ich war oben und wusste nicht mehr, was ich tun soll. Deswegen hab ich irgendetwas gemacht. Ich wollte es dann mit meinem Walk ausgleichen … Dann hab ich gemerkt, es könnte vielleicht etwas knapp werden, aber wurde es nicht. Während der Staffel hast du auch immer wieder offen über Versagensängste und Selbstzweifel gesprochen. Du bist sehr verbissen, erfolgreich zu sein. Es gab da auch mal eine Szene am Staudamm, wo du zurückgelaufen bist beim Walk, obwohl du hättest stehen bleiben sollen. Was hat der Moment mit dir gemacht? Ich hab einfach gedacht, du hast das Briefing gehört, du wusstest, was du tun sollst und du hast es verkackt. Und im Nachhinein denke ich mir, Fehler können passieren und man sollte einfach sich nicht von solchen Momenten zu sehr runterziehen lassen. Deswegen - einfach nach vorne schauen und Gas geben. Ich hab ja jetzt auch aus einer anderen Sicht zugeschaut und muss sagen, ich war schon manchmal sehr verkopft und wollte Leistung, Leistung, Leistung. Aber man muss auch manchmal einfach mehr genießen.

"Familie bedeutet mir alles" Du hast immer wieder betont, wie wichtig dir deine Family ist. Du hast immer wieder gesagt, du willst deine Familie stolz machen. Was bedeutet dir Familie und trotzdem Leistungsdruck? Also meine Familie bedeutet mir alles. Für mich ist es das Wichtigste auf der ganzen Welt. Und auch meine Freunde, die heute hier sind. Das Ding ist, ich bin halt der Älteste und ich möchte einfach, dass ich meine Mutter stolz mache, meine Geschwister - ich muss ein Vorbild sein für die. Ich muss einfach krass sein. Meine Brüder schauen zu mir hoch und deshalb muss ich halt so sein. Aber ja, es ist alles gut.

Was machst du mit deinem Preisgeld? Ibo, du hast durch deinen GNTM-Sieg nicht nur ein Cover auf der "Harper's Bazaar" gewonnen, sondern auch 100.000 Euro Preisgeld. Was hast du mit dem Geld vor? Was habe ich mit dem Geld vor? Also auf jeden Fall will ich es erst mal meiner Mama geben. Und mit dem Geld, was übrig bleibt, will ich meine Modelkarriere fördern. Jetzt habe ich echt viel Geld. (lacht)

Wie geht es nach GNTM für Ibo weiter? Was sind deine Pläne für die Zukunft? Wir haben GNTM gewonnen, aber man darf nicht vergessen, aber wir müssen trotzdem weiter Gas geben. Ich möchte weitermodeln, ich möchte auf Castings gehen, ich möchte die Welt bereisen. Ich möchte mit dem Schauspielern anfangen. Ich möchte einfach weitermachen.

Tipps für zukünftige GNTM-Bewerber:innen? Ibo, GNTM geht 2027 in eine neue Runde. Hast du Tipps, die zukünftige Bewerber:innen unbedingt berücksichtigen sollen? Seid mit Energie da, versucht nicht zu verkopft zu sein. Habt Spaß, das ist sehr, sehr wichtig. Versucht den Moment zu genießen. Also das wurde mir auch die ganze Zeit gesagt. Am Anfang ist man halt am Drehen, man lebt den Moment, aber es geht alles so schnell vorbei, wenn man einmal blinzelt. Deshalb - genieß den Moment und gib einfach dein Bestes. Wenn du beim Casting bist, denke nicht ans Finale. Denk an die nächste Runde.

Ist Ibo in einer Beziehung? Eine Frage, die besonders viele Fans interessiert: Ibo, bist du vergeben? Mein Beziehungsstatus zurzeit … ich bin im Moment gerade Single!