Sind sie ein Paar? Flirty Vibes beim GNTM-Finale: Läuft etwas zwischen Luis und Stella? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Anna-Maria Hock Bahnt sich da eine GNTM-Liebe an? Stella und Luis posieren sehr vertraut beim Screening-Event des GNTM-Finales im Berliner Zoo Palast. Bild: Joyn

Am heutigen Donnerstagabend findet in Berlin das Screening des GNTM-Finales der 21. Staffel statt. Auf dem Red Carpet sorgten neben den Finalist:innen besonders die beiden Ex-Kandidat:innen Luis und Stella für Aufmerksamkeit. Sie posierten händchenhaltend auf dem roten Teppich. Was läuft denn da? Wir haben nachgefragt.

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Sind Luis und Stella in einer Beziehung? Am Donnerstagabend gab sich die Crème de la Crème der Modelbranche auf dem Red Carpet im Zoo Palast in Berlin die Klinke in die Hand. Neben Creative Director und GNTM-Allstar Thomas Hayo posierte unter anderem Modedesignerin Esther Perbandt auf dem Red Carpet. Natürlich sind auch die Finalist:innen Ibo, Godfrey, Tony sowie Anna, Aurélie und Daphne mit von der Partie. Aber damit nicht genug: Auch die Models, die es nicht ins Finale geschafft haben, waren zu Gast beim Event - darunter Luis, der den Einzug ins Finale ganz knapp verpasst hat. Auf dem Red Carpet zeigte er sich eng vertraut mit Ex-Kandidatin Stella, die in Folge acht ausgeschieden war. Verdächtig vertraut: Die beiden hielten Händchen und warfen sich immer wieder verliebte Blicke zu. Was läuft zwischen den beiden? Wir haben im exklusiven Joyn-Interview natürlich nachgehakt.

Bahnt sich hier eine GNTM-Liebe an? Verdächtig innig: Stella und Luis wurden händchenhaltend beim Screening-Event des GNTM-Finals 2026 im Berliner Zoo Palast gesichtet. Bild: Joyn

Auf die Frage, ob die beiden ein Paar sind, reagierten sowohl Luis als auch Stella mit einem verschmitzten Lächeln. "Wir mögen uns ganz gerne", gab der 24-Jährige ganz offen zu. Weiter verriet er:

Es ist noch relativ frisch. Wir schauen jetzt, was so kommt. Luis

Stella haben wir natürlich ebenfalls gefragt, was zwischen ihr und Luis läuft. Im Interview wurde schnell deutlich, dass sich die beiden offenbar sehr nahestehen. "Wir verstehen uns sehr gut", schwärmte sie. Immer wieder warfen sich die beiden dabei romantische Blicke zu. Zudem hielten sie während des gesamten Interviews Händchen. Ob die beiden also ein Paar sind?

Ist Luis wieder glücklich vergeben? Fest steht: Luis galt zuletzt als Single. Während seiner Zeit bei GNTM war er noch in einer Beziehung, bestätigte er Ende März in einer Fragerunde auf Instagram, dass er sich von seiner Freundin getrennt hat. Ein:e User:in wollte in dem Q&A von ihm wissen, ob er noch mit seiner Partnerin zusammen sei, die immer wieder während der Family-and-Friends-Calls in der Staffel gezeigt wurde. "Ist nicht mehr aktuell", stellte der Student klar. Ob er mit Stella nun sein großes Glück gefunden hat?