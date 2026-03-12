Applaus, Votes und Gänsehaut GNTM-Insider Ramon Wagner und David Lovric packen aus: Diese Male Models sorgten beim Public-Walk für Jubel Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Nicholas Vogel Germany's Next Topmodel Exklusiv vorab: Box-Battle um Zeit mit Heidi! Videoclip • 01:05 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Mitten in Berlin wurde der Public-Walk der Männer zum absoluten Highlight - für die Fans ebenso wie für die Kandidaten selbst. Live dabei waren auch die GNTM-Kenner Ramon Wagner und David Lovric, die das Spektakel hautnah miterlebt haben. Im exklusiven Gespräch mit Joyn sprechen sie über die Stimmung vor Ort, ihre Favoriten - und verraten, wie ihre ganz persönliche Voting-Entscheidung ausgefallen ist.

"Ein sehr spannender Tag mit tollen Vibes" Für David Lovric, der selbst bereits zweimal an einem GNTM‑Casting teilgenommen hat, war der Tag vor allem eines: intensiv. Besonders beeindruckt habe den "Prince Charming"-Beau die hohe Konzentration der Kandidaten. Man habe deutlich gespürt, wie sehr sie beim Walk, während der Wartezeit und bei der Entscheidung mitgefiebert hätten. Gleichzeitig sei in ihm sofort wieder der Wunsch aufgekommen, selbst Teil dieses Erlebnisses zu sein - auch wenn er sich nicht ganz sicher sei, wie er "die Challenge, vor so einem großen Publikum direkt zu laufen, gemeistert hätte". Zwischenzeitlich sei es vor Ort "sehr still" gewesen, berichtet der 28-Jährige. Alle hätten versucht, Heidis Feedback mitzuhören - ohne Erfolg jedoch. "Wir haben leider nichts verstanden", so der Influencer. Für echte GNTM-Vibes hätten hingegen zahlreiche Superfans und das Wiedersehen mit ehemaligen Kandidat:innen gesorgt, darunter Marvin De Graft aus Staffel 19 sowie Svenja Sievers, Tim Schröder und Zoe Rötzel aus der Jubiläums-Staffel. Auch David Lovric selbst sei mehrfach erkannt und für Fan‑Fotos angesprochen worden. Sein Fazit: ein "sehr spannender Tag mit tollen Vibes" - inklusive eines kurzen Plauschs mit Heidi und den Elevator Boys, auch wenn ein gemeinsames Foto diesmal noch ausblieb.

Dieses Male Model ließ Berlin beim Public-Walk jubeln Auch Künstlermanager und Reality-Experte Ramon Wagner blickt positiv auf den Public-Walk am Potsdamer Platz zurück: Nicht nur das Wetter, auch die Stimmung vor Ort sei hervorragend gewesen. "Die Leute haben sich gefreut, Heidi Klum mal live zu sehen und den ersten Blick auf die männlichen Models zu erhaschen", erzählt der 38-Jährige begeistert. Besonders zwei Kandidaten seien ihm dabei im Gedächtnis geblieben: "Tony kannte ich eh schon vom Sehen her und bei Yanneck war der Applaus besonders groß."

Zwei Handys, zwei Votes Dass die Zuschauer:innen live mit abstimmen durften, machte den Walk noch spannender. David Lovric nutzte die Gelegenheit gleich doppelt: "Ich hatte zwei Handys dabei. Einmal habe ich für Tony gevotet, weil wir uns schon lange kennen […] und er super gewalkt ist", verrät er. Seine zweite Stimme habe er Luis oder Yanneck gegeben. Ramon Wagner entschied sich hingegen eher aus dem Bauch heraus. "Yanneck - war ein spontaner Impuls", gibt er schmunzelnd zu.

Diese Models haben für David Lovric und Ramon Wagner aktuell die Nase vorn Tony, Luis und Ibo (v. l.) gelten aktuell bei David Lovric und Ramon Wagner als heiße Titel-Favoriten. Bild: ProSieben / Daniel Graf

Geht es nach David Lovric, kristallisieren sich bei den Männern bereits erste Favoriten heraus. "Aktuell sehe ich Tony und Ibo ganz weit vorn", verrät der 28‑Jährige. Luis habe er ebenfalls auf dem Zettel, betont aber: "Das kann sich aber nächste Woche natürlich schon wieder ändern." Ramon Wagner zeigt sich bei seiner Einschätzung breiter aufgestellt. Für ihn zählen derzeit "Boureima, Tony, Louis, Luis und Yanneck" zum engeren Favoritenkreis. Auch bei den Frauen hat der GNTM‑Kenner klare Namen im Kopf: Juna, Bianca, Nana, Merret und Aurélie gehören für ihn derzeit zu den stärksten Kandidatinnen.