L.A. Calling! GNTM 2026: Diese Male Models nimmt Heidi Klum mit nach Los Angeles Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Nicholas Vogel Germany's Next Topmodel Entscheidung: Wen hat das Publikum in die nächste Runde gewählt? Videoclip • 09:03 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Deutschland war nur der Anfang. In Folge 9 entscheidet sich, welche Male Models bereit für den nächsten Meilenstein sind. Nur wer überzeugt, sichert sich das begehrte Ticket nach Los Angeles. Für diese Männer geht der Traum in Hollywood weiter.

Shootings, Walks - und jede Menge Wow-Momente Jetzt "Germany's Next Topmodel" kostenlos streamen

Ein Walk, der alles entscheidet Sonne, Palmen und Glamour - Los Angeles ist einer der größten Meilensteine bei "Germany's Next Topmodel". Doch bevor es für die Models in die Traumfabrik geht, wartet eine letzte große Herausforderung. In Folge 9 kämpfen 16 Male Models beim Public-Walk mitten in Berlin um ihr Ticket nach L.A. Dabei zählt jeder Schritt: Die Topmodel-Anwärter müssen nicht nur Heidi Klum überzeugen, sondern auch die Elevator Boys und Designer Daniel W. Fletcher. Selbst die Zuschauer:innen vor Ort haben ein Wörtchen mitzureden.

Das Publikum entscheidet: Diese drei ziehen direkt weiter Denn beim Entscheidungs‑Walk darf das Publikum live für seine Favoriten voten. Ursprünglich wollte Heidi nur den Erst-Platzierten ohne Entscheidung in die nächste Runde schicken - doch dann überrascht sie die Kandidaten mit einer spontanen Entscheidung:

Platz eins bis drei ziehen in die nächste Runde ein. Heidi Klum

Die meisten Stimmen sammelt Yanneck mit 22,1 Prozent und sichert sich damit Platz eins. Dahinter folgen Carsten mit 18,7 Prozent und Luis mit 10,4 Prozent. Für alle drei geht der Topmodel-Traum in Los Angeles weiter.

Für die übrigen 13 Männer beginnt dagegen das große Zittern. Schon vor der Entscheidung macht Heidi unmissverständlich klar:

Nicht alle werden es in die nächste Runde schaffen. Heidi Klum

L.A. Calling! Das sind Heidi Klums Kandidaten für Los Angeles Damit heißt es für insgesamt 13 Male Models in Staffel 21: Auf nach Los Angeles! Sie alle nimmt Heidi Klum mit in ihre Wahlheimat: Alexavius

Boureima

Carsten

Felix

Godfrey

Ibo

Jayden

Jill

Louis

Luis

Lukas

Tony

Yanneck

Welche der weiblichen Models ihre Koffer für das große Abenteuer in der Stadt der Engel packen dürfen, erfährst du in Folge 10 von "Germany's Next Topmodel" 2026: Donnerstag, 12. März, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

Heute, 20:15 Uhr • Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum Welche Frauen schaffen den Sprung nach Hollywood? Heute ab 20:15 Uhr - hier im kostenlosen Livestream! Verfügbar auf Joyn 160 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.