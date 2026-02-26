Designerin mit frecher Attitude
"Kann einfach nicht wegkommen von deinem Gesicht": GNTM-Merret begeistert die Jury in Folge 6
Veröffentlicht:von Redaktion
Germany's Next Topmodel
Himmlische Herausforderung: Peter Lindbergh-Hommage bei GNTM
Engelsflügel, Spree-Kulisse und 80er-Jahre-Vibes: In Folge 6 von GNTM serviert Merret eine Riesen-Performance. Von Foto-Shooting bis Catwalk verzaubert die Kandidatin Gastjuror:innen Nadja Auermann, Armin Morbach und Kilian Kerner. Auch Heidi Klum ist hin und weg.
Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel"
Als Merret in Folge 6 von GNTM zum "Angel & Demon"-Shooting erscheint, merkt Gastjuror und Fotograf Armin Morbach sofort: Dieser Shot ist schnell im Kasten.
GNTM-Kandidatin Merret hat den Engel-Look gewählt. Und der steht ihr verdammt gut. Sie macht alles richtig: spielt mit der Kamera, hält die Flügel majestätisch und zerbrechlich zugleich - wie ein Engel eben. Besonders stark: ihr Augenspiel. Merret selbst strahlt:
Ich war richtig happy!
"Dass jemand die Flügel anfasst und sich traut", gefällt Heidi Klum sehr.
Am nächsten Tag: Walk-Training mit Supermodel Nadja Auermann. Der Himmel ist wolkig und von der Spree bläst kühler Wind. Die Kulisse vor dem Model-Loft ist aufgebaut. Und eine heizt die Atmosphäre ordentlich auf: Merret.
Sie ist mit so einer Dynamik und Selbstsicherheit und Energie gelaufen, das fand ich toll.
Ihr Walk ist perfekt: durchgestrecktes Knie, die Haare sitzen, die Haltung stimmt. Nadja Auermann lobt sie: Sie hat diesen Laufsteg gemeistert, "als ob es nichts wäre".
Walk in 80er-Jahre-Glam
Auch der Entscheidungs-Walk stimmt wieder von Anfang an. So wie Topmodel-Anwärterin Merret das Walk-Coaching absolviert hat, ist das keine Überraschung.
Ich liebe es schon, wie sie um die Ecke kommt!
Die Outfits sind von den 80er-Jahren inspiriert. Madonna und Whitney Houston dienen hier als Vorbild. Selbstbewusste Looks? Merrets Ding! Auch ihr Gesichtsausdruck ist wieder überzeugend. Sie trägt ein weinrotes Oversize-Blazerkleid und strahlt Eleganz und Selbstbewusstsein aus.
Dass sie weiterkommt, ist in dieser Woche reine Formsache. Doch das ist keine Selbstverständlichkeit, denn andere Models waren sehr am Straucheln.
Wie es für Merret weitergeht? Das siehst du bei "Germany's Next Topmodel" immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr bei Joyn im Livestream und auf ProSieben.
