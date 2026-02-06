Podcast-Geständnis GNTM-Star spricht über Schicksalsschlag: Tote Mutter ging ihr nicht mehr aus dem Kopf Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Betty Taube spricht offen über ihre schwierige Kindheit. Bild: Marja

Ex-GNTM-Kandidatin Betty Taube hat schon einige Male über ihr Verhältnis zu ihrer alkoholkranken Mutter gesprochen. Im "Wondermom"-Podcast von Natascha Ochsenknecht teilt sie nun weitere erschreckende Details über ihre mentale Gesundheit.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis Depressionen und Suizid-Gefahr: Hier gibt es Hilfe Wenn du mit emotionaler Niedergeschlagenheit oder Suizidgedanken kämpfst, kannst du dich an die Telefonseelsorge wenden. Unter 0800 1110111 und 0800 1110222 erhältst du rund um die Uhr anonym Hilfe. Online-Beratung: telefonseelsorge.de

Die dunkle Seite hinter dem Modelleben Psyschich kranke Mutter, abwesender Vater, eine von Gewalt geprägte Kindheit: Es sind schreckliche Szenen, die Betty Taube in der zweiten Folge des "Wondermom"-Podcasts von Natascha Ochsenknecht schildert. Zusammen sprechen die beiden Frauen über ihre Familien, mentale Gesundheit und dem Mut, nach Hilfe zu fragen. Doch das ist oft leichter gesagt als getan: So hat sich schließlich auch Betty Taubes Mutter in ihrer Alkoholsucht verloren, ohne Hilfe von außen anzunehmen. Ganz im Gegenteil: Selbst heute möchte Bettys Oma noch, dass die Alkoholsucht ihrer Tochter unter den Tisch gekehrt wird, berichtet das Model.

Betty Taubes Weg in die Klinik Im Erwachsenenalter leider Betty Taube nun an Depressionen. Das Model geht offen mit ihrer psychischen Gesundheit um und hat sich auch schon stationär behandeln lassen. "Wann hast du denn gemerkt, dass du an Depressionen leidest?", fragt Natascha sie im Podcast.

Also, dass ich depressiv bin, habe ich wirklich erst gewusst, als ich die Diagnose bekommen habe. Betty Taube

Davor konnte sie gar nichts mit diesen Gefühlen und dem Zustand anfangen, da sie sehr unaufgeklärt über dieses Krankheitsbild gewesen sei. Das etwas nicht stimmt, hätte sie auch erst gemerkt, als sich die Situation bereits immens zugespitzt hätte. "Ich lag nur noch im Bett, habe es gar nicht mehr rausgeschafft. Und dann haben so komische Gedanken bei mir angefangen", erzählt sie. Letzendlich hätten ihr jedoch die Gedanken an ihre verstorbene Mutter klar gemacht, dass es so nicht weitergehen kann.

Ich hatte das Bild von meiner Mama im Kopf, wie sie damals im Sarg lag. Und ich wollte sie unbedingt noch einmal anschauen. Betty Taube

Man hätte ihr damals davon abgeraten, da ihre verstorbene Mutter nicht hergerichtet worden war und dementprechend nicht gut aussah, erzählt sie. Dieser Anblick hätte sich seitdem nachhaltig in ihren Kopf gebrannt.

Mein Gehirn hat mir die ganze Zeit ununterbrochen dieses Bild gezeigt. Es war irgendwann so, dass ich schon gegen meinen Kopf geschlagen habe. Betty Taube

Eine innere Stimme hätte sie schließlich dazu bewegt, nach einem Therapieplatz in Potsdam zu suchen. Durch Zufall hat sie auch direkt einen Platz bekommen, berichtet sie.

Dackel Jumper als Gesprächspartner Zum Glück gibt es Haustiere! So spendet etwa Dackel Jumper dem Ex-GNTM-Kandidatin großen Trost. Ihr Nachbar hätte sie letztens sogar dabei erwischt, wie sie mit ihrem Hund redet. "Gibt es eigentlich Leute, die nicht mit ihren Hunden sprechen?", fragt sie im Podcast Natascha.

Also ich glaube, Leute die nicht mit ihrem Hund sprechen, haben eigentlich ein Grundproblem. Natascha Ochsenknecht

Sie spricht schließlich auch mit den Hunden in ihrer Familie, gibt sie zu. Doch das ist noch lange nicht die seltsamste Gewohnheit von Natascha, schließlich hat die Ochsenknecht-Familie noch mehr Tiere.

Ich rede auch mit den Schafen. (…) Die gucken mich doch alle an. Ich kann doch jetzt nicht schweigen. Natascha Ochsenknecht

