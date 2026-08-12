Wer hat ihr Herz erobert? GNTM-Star Stefanie Giesinger ist wieder verliebt: "Er wurde mir empfohlen" Veröffentlicht: Vor 11 Minuten von C3 Newsroom Stefanie Giesinger gewann 2014 "Germany’s Next Topmodel". Jetzt verrät das Model, dass sie einen neuen Partner hat. Bild: picture alliance / dpa

Vor wenigen Monaten sprach Stefanie Giesinger noch ganz offen über ihre Dating-Flaute. Jetzt hat sich das Blatt gewendet: Der GNTM-Star hat einen Mann kennengelernt - und verrät bereits, was sie an ihm besonders begeistert.

Noch im Juni sah es in Sachen Liebe bei Stefanie Giesinger ziemlich ruhig aus. Sieben Monate lang habe sie niemanden geküsst und keinen Sex gehabt, erzählte die "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin von 2014 damals auf TikTok. Mit einem Augenzwinkern erklärte sie: "Ich fühle mich wie eine Jungfrau." Gleichzeitig machte sie deutlich, dass sich daran durchaus etwas ändern dürfte:

Ich bin offen und bereit, zu flirten. Stefanie Giesinger

Gesagt, getan. Inzwischen gibt es offenbar tatsächlich wieder jemanden im Leben der 29-Jährigen. Im Podcast von Sophie Passmann spricht Giesinger jetzt erstmals über ihr frisches Liebesglück.

Den "Sophie Passmann Podcast" findest du auf Joyn Jetzt kostenlos streamen

Stefanie Giesinger verrät: "Er wurde mir empfohlen" Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, bleibt allerdings vorerst ihr Geheimnis. Einen Namen nennt Giesinger bewusst nicht. Der Grund: Ihr Freund sei keine Person des öffentlichen Lebens. Wie sich die beiden kennengelernt haben, verrät sie dagegen schon. Statt Dating-App oder zufälliger Begegnung spielte eine Freundin Amor.

Er wurde mir empfohlen. [...] Er hatte gute Bewertungen. Stefanie Giesinger

Offenbar konnte die Empfehlung überzeugen. Denn wenn das Model über ihren Partner spricht, wird schnell klar, dass er einige Eigenschaften mitbringt, die ihr wichtig sind.

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Das begeistert den GNTM-Star an ihrem neuen Mann Vor allem sein Lebensstil scheint gut zu dem zu passen, was Stefanie Giesinger sich von einer Beziehung wünscht. "Er ist ein super lieber Typ", schwärmt sie. Und dass er offenbar kein großes Interesse an einem ausschweifenden Partyleben hat, kommt bei ihr besonders gut an: "Er geht nicht feiern, er trinkt nicht besonders viel Alkohol, er nimmt keine Drogen." Für Giesinger offenbar genau die richtige Mischung. Ihr Fazit fällt eindeutig aus:

Genau das brauche ich. Das finde ich toll! Stefanie Giesinger

Nach ihrer längeren Dating-Pause scheint die 29-Jährige also jemanden getroffen zu haben, bei dem sie sich mehr vorstellen kann. Ganz ohne Zweifel lässt sie sich auf die Situation allerdings nicht ein.

Erlebe Stefanie Giesinger bei "Experte für Alles" Ganze Folge Experte für Alles Jakob Lundts Tiramisu-Obsession und Stefanie Giesinger über "People Pleasing" Verfügbar auf Joyn Folge vom 25.11.2025 • 48 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Stefanie Giesinger hat Angst vor einer Enttäuschung Stefanie Giesingers Bekanntheit macht die Partnersuche nicht unbedingt leichter. Seit ihrem Sieg bei "Germany's Next Topmodel" 2014 steht sie im Rampenlicht und erreicht heute ein Millionenpublikum. Genau das kann beim Kennenlernen zum Problem werden. Schließlich stellt sie sich vor allem die Frage: Interessiert sich ein Mann wirklich für sie als Person oder vor allem für die prominente Stefanie Giesinger?

Ich habe Angst, dass mich Männer wollen, weil ich in der Öffentlichkeit stehe. Stefanie Giesinger

In der Vergangenheit habe sie bereits das Gefühl gehabt, dass Männer gerade wegen ihrer Bekanntheit Interesse an ihr zeigten. Hinzu kommt eine Sorge, die wohl viele Menschen zu Beginn einer Beziehung kennen:

Ich habe auch Angst, einfach verletzt zu werden. Stefanie Giesinger

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Stefanie Giesinger wünscht sich einen Partner fürs Leben Dass sie sich trotz dieser Ängste wieder auf jemanden einlässt, überrascht nicht. Denn die 29-Jährige bezeichnet sich selbst als Romantikerin. Neben beruflichem Erfolg und persönlichem Glück wünscht sie sich einen Menschen, mit dem sie dauerhaft durchs Leben gehen kann. Lange Beziehungen sind für sie nichts Neues. Rund sechs Jahre war Giesinger mit dem britischen Influencer Marcus Butler zusammen. Später folgte eine Beziehung mit Unternehmer Jeremy Steeb. Auch danach verliebte sich das Model erneut - und hatte sogar Hochzeitspläne.