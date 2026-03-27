"Habe sie nicht erkannt" GNTM-Umstyling: So kommen die neuen Looks bei den Models an Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Anna-Maria Hock Germany's Next Topmodel GNTM-Umstyling: Die ersten Reaktionen von Familie und Freunden Videoclip • 05:35 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Das große Umstyling ist geschafft! Die Models haben ihre neuen Looks bereits zu Gesicht bekommen. Doch wie gefallen die Typveränderungen wohl den anderen Kandidat:innen auf der Ranch?

12 Models, 12 neue Looks Germany's Next Topmodel Hier das große GNTM-Umstyling 2026 in voller Länge kostenlos streamen Verfügbar auf Joyn Folge vom 25.03.2026 • 98 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

Wie reagieren die anderen Models aufs Umstyling? Yanneck, Luis und Tony (v.l.) warten nervös darauf, was ihre Mitstreiter:innen zu ihren neuen Styles sagen. Bild: ProSieben / Max Montgomery

Schon vor der Ankunft auf der Ranch sind die Models ganz aufgeregt, den anderen Kandidat:innen ihre neuen Looks zu präsentieren. "Die gefährlichsten Bombshells in Kalifornien sind ready, die Ranch zu entern", meint Alexavius und fügt dazu:

Ich bin so gespannt, wie alle reagieren werden! Alexavius

Über Antonia: "Ich habe sie nicht erkannt" Kurz darauf ist es so weit. Die Models kommen auf der Ranch an und präsentieren die neuen Looks. Als sie durch die Eingangstür treten, ist die Aufregung groß. Alle jubeln, Juna umarmt Marlene und die Begeisterung ist den Models ins Gesicht geschrieben. Vor allem Antonias neuer Look überrascht viele. Kein Wunder, schließlich sind ihre Haare jetzt deutlich kürzer und heller. "Die erste krasse Veränderung, fand ich, war Antonia", so Ibo. Auch Godfrey ist ganz begeistert: "Als Antonia reingekommen ist … Ich habe sie nicht erkannt!" Und was sagt Louis zum neuen Look seiner Antonia? "Ich find's ultrageil! Du warst vorher schon wunderschön, aber jetzt - das ist krank", schwärmt er.

Merrets neue Lockenpracht Doch auch die anderen Umstylings kommen gut an. Merrets Lockenpracht, die nun deutlich heller ist, begeistert vor allem Juna. "Sieht richtig gut aus, ohne Witz", jubelt sie. Als Julia ihre neuen Haare präsentiert, kommt Bianca aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Statt ihrer braunen Mähne trägt die Studentin jetzt eisblonde Haare. "Ich liebe ihre Haare! So bleibt sie auf jeden Fall immer in Erinnerung. Diesen Look kann man nicht vergessen", schwärmt Bianca.

Der erste Mann mit Extensions Alexavius hat ebenfalls ein krasses Umstyling bekommen. Statt kurzen braunen Haaren trägt er jetzt Extensions. Auch sein Schnauzer wurde abrasiert. Als er seine Mütze abzieht, sind die anderen Models vollkommen hin und weg. "Was?", ruft Juna überrascht. "Alexavius mit langen Haaren? Ich hätte nie damit gerechnet, dass Heidi das wirklich durchzieht", meint Daphne.

Er durfte sich sein Umstyling aussuchen Auch Boureima war beim Umstyling dabei. Er durfte sich allerdings aussuchen, was mit seinen Haaren gemacht wird, und hat sich nur dazu entschieden, lediglich seine Spitzen schneiden zu lassen. Als er seinen Look präsentiert, lachen alle Models. Kein Wunder, schließlich hat sich sein Look nicht wirklich verändert. Ibo ist dennoch begeistert: "Es ist bisschen kürzer, bisschen Line-up gemacht, an den Seiten kürzer!" Heidi, du hast einen tollen Job gemacht!"

Alle Umstylings in der Übersicht Du willst noch mal alle Umstylings im Direktvergleich sehen? Hier geht's zur Bildergalerie.

GNTM 2026: Das große Umstyling im Vorher-nachher-Vergleich Julia hat eines der umfangreichsten Umstylings bekommen. Nach einer stundenlangen Bleaching-Session darf sich die selbsternannte "Eiskönigin" endlich mit platinblonden Haaren bewundern. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Aus kurz mach lang! Alexavius ist das erste Male Model, das bei GNTM jemals Extensions bekommen hat. Auch der Schnauzer wurde wegrationalisiert. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Antonia im Vorher-nachher-Verglich. Der kurze kupferfarbene Wolf Cut hat deutlich mehr Pep als ihr braunen Locken. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Platinblonde Haare für Tony! Der 34-Jährige bekommt ein Bleaching und einen feschen Kurzhaarschnitt. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Für Anna gab es nicht nur eine Aufhellung, sondern auch wundervolle Extensions. Das kann sich sehen lassen. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Wie war der Spruch noch gleich? Männer brauchen Bärte! Carsten kann jetzt jedenfalls von sich behaupten, dass er ein sehr gepflegtes Exemplar besitzt. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Lara hatte ziemlich Bammel vor dem Umstyling. Denn wirklich experimentierfreudig war 19-Jährige mit ihren Haaren nie. Diese Angst konnte ihr Heidi Klum hoffentlich nehmen. Denn jetzt erstahlt Lara in hellem, gepflegtem Blond. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Für Boureima gab es beim Umstyling eine Sonderbehandlung: Er durfte sich seine Frisur einfach selbst aussuchen. Tja, da hat sich der 21-Jährige einfach für "fresh and clean" entschieden. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Marlene ist besonders happy! Für sie gab es ein knalliges Rot und Extensions obendrauf. Die neue Frisur macht einen echten Unterschied. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Male Model Yanneck hatte zwischenzeitlich schon Angst, dass er eine Glatze bekommt, weil so viele Haare gepurzelt sind. Am Ende bleibt ein fresher Look, der ihn deutlich erwachsener wirken lässt. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Auch Merret hatte Respekt vor dem Umstyling. Doch als sie vor dem Spiegel erstmalig ihre blondierten Locken bewundert, ist sie total begeistert Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Luis markantes Gesicht wirkt mit dem neuen Kurzhaarschnitt noch definierter. Ein Plus-Punkt für die nächsten Castings? Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery 1 / 12



Welches Umstyling fandest du am coolsten? Stimme jetzt ab, welches Style-Update dir in diesem Jahr am besten gefallen hat.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.