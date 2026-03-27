Diese Typveränderungen waren wild GNTM 2026: Diese Models erlebten die krassesten Umstylings der Staffel Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Jan Islinger Germany's Next Topmodel Umstyling Vorher-Nachher: Die Models sehen ihren neuen Look Videoclip • 15:52 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Zwölf Models bekamen beim großen Umstyling einen neuen Look verpasst. Einige Makeovers waren wirklich spektakulär! Und zwei Premieren gab es auch noch.

GNTM kostenlos auf Joyn Jetzt ganze Folgen anschauen

Die Umstylings im Überblick Heidi Klum wählt jedes Jahr einige Models für das große Umstyling aus. Sie bekommen völlig neue Looks verpasst. Die beeindruckendsten Veränderungen siehst du hier im Vorher-Nachher-Vergleich!

Schau dir die Umstyling-Folge in voller Länge an Ganze Folge Germany's Next Topmodel Das große Umstyling Verfügbar auf Joyn Folge vom 25.03.2026 • 98 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Platz 3: Antonia Die Verwandlung von Antonia: Der kurze, kupferfarbene Wolf Cut hat deutlich mehr Pep! Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Als Antonia im Frisierstuhl Platz nimmt, ahnt sie noch nicht, was auf sie zukommt. Aus der langen, braunen Mähne der Kölnerin wird ein frecher, kupferfarbener Wolf Cut mit leichtem Retro-Vibe. Als sich die 19-Jährige erstmalig im Spiegel betrachtet, staunt sie nicht schlecht: "Das bin ich? Wow!" Auch ihr Challenge-Partner Louis ist direkt überzeugt und findet den Look "ultrageil".

Du bist und warst vorher schon wunderschön - das ist krank. Passt mega zu dir! Louis zu Antonia

Platz 2: Julia Julia hat eines der umfangreichsten Umstylings bekommen. Nach einer stundenlangen Bleaching-Session darf sich die selbsternannte "Eiskönigin" endlich mit platinblonden Haaren betrachten. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Für Julia fühlt sich der Platz im Frisierstuhl noch etwas ungewohnt an. Denn bisher trug die 25-Jährige Natur-Haar: "Nie gefärbt, nie was damit gemacht." Da wird Heidi Klum gleich hellhörig. Schnell wird klar, dass die "jungfräuliche" Mähne ein ausgedehntes Umstyling benötigt. Doch das stundenlange Bleachen und die beißenden Gerüche haben Folgen - irgendwann hält Julia die Situation nicht mehr aus, und es kullern die Tränen. Doch die angehende Journalistin bleibt tapfer: "Ich wusste, Heidi hat das Allerbeste für mich ausgesucht. Und wenn es dazu gehört, dass ich jetzt da durch muss, dann muss ich da durch." Am Ende ist Julia mit dem platinblonden Ergebnis mehr als zufrieden.

Ich find's mega! Julia

Platz 1: Alexavius Aus kurz mach lang! Alexavius ist das erste Male Model, das bei GNTM Extensions bekommen hat. Auch der Schnauzer wurde wegrationalisiert. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Das Umstyling von Alexavius ist eine echte GNTM-Premiere. Denn der Grazer bekommt als erster Mann eine Haarverlängerung - das gab es noch nie. Doch das ist nicht der einzige "Schocker" für den 22-Jährigen. Sein heißgeliebter Schnauzer soll weichen! Als Heidi Klum das verkündet, witzelt er noch: "Es ist so laut hier, Heidi. Ich hör' dich nicht." Schnell vergeht Alexavius das Lachen. Heidi Klum und ihre Stylist:innen sorgen für nackte Tatsachen - auch im Oberlippen-Bereich. Und so wird aus Kurzhaar- und Schnauzer-Alexavius eine neue Version: glattrasiert und mit langer schwarzer Mähne. Das Ergebnis kann sich sehen lassen! "Mega der Style-Change!", findet Antonia.

Alle Umstylings in der Übersicht Du willst noch mal alle Umstylings im Direkt-Vergleich sehen? Hier gibt's alle Makeovers in der Bildergalerie.

GNTM 2026: Das große Umstyling im Vorher-nachher-Vergleich Julia hat eines der umfangreichsten Umstylings bekommen. Nach einer stundenlangen Bleaching-Session darf sich die selbsternannte "Eiskönigin" endlich mit platinblonden Haaren bewundern. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Aus kurz mach lang! Alexavius ist das erste Male Model, das bei GNTM jemals Extensions bekommen hat. Auch der Schnauzer wurde wegrationalisiert. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Antonia im Vorher-nachher-Verglich. Der kurze kupferfarbene Wolf Cut hat deutlich mehr Pep als ihr braunen Locken. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Platinblonde Haare für Tony! Der 34-Jährige bekommt ein Bleaching und einen feschen Kurzhaarschnitt. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Für Anna gab es nicht nur eine Aufhellung, sondern auch wundervolle Extensions. Das kann sich sehen lassen. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Wie war der Spruch noch gleich? Männer brauchen Bärte! Carsten kann jetzt jedenfalls von sich behaupten, dass er ein sehr gepflegtes Exemplar besitzt. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Lara hatte ziemlich Bammel vor dem Umstyling. Denn wirklich experimentierfreudig war 19-Jährige mit ihren Haaren nie. Diese Angst konnte ihr Heidi Klum hoffentlich nehmen. Denn jetzt erstahlt Lara in hellem, gepflegtem Blond. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Für Boureima gab es beim Umstyling eine Sonderbehandlung: Er durfte sich seine Frisur einfach selbst aussuchen. Tja, da hat sich der 21-Jährige einfach für "fresh and clean" entschieden. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Marlene ist besonders happy! Für sie gab es ein knalliges Rot und Extensions obendrauf. Die neue Frisur macht einen echten Unterschied. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Male Model Yanneck hatte zwischenzeitlich schon Angst, dass er eine Glatze bekommt, weil so viele Haare gepurzelt sind. Am Ende bleibt ein fresher Look, der ihn deutlich erwachsener wirken lässt. Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Auch Merret hatte Respekt vor dem Umstyling. Doch als sie vor dem Spiegel erstmalig ihre blondierten Locken bewundert, ist sie total begeistert Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery

Luis markantes Gesicht wirkt mit dem neuen Kurzhaarschnitt noch definierter. Ein Plus-Punkt für die nächsten Castings? Bild: Joyn / Christoph Köstlin | Joyn / Max Montgomery 1 / 12



Die Reaktionen der anderen Models Als die frisch frisierten Kandidat:innen zurück auf die Ranch kommen, dürfen auch die restlichen Models endlich einen Blick auf die Umstylings wagen. Und auch dieses Jahr fallen die Reaktionen sehr unterschiedlich aus.

Welches Makeover hat dich am meisten beeindruckt? Stimme jetzt ab!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.