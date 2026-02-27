Meinungsstück GNTM-Zuschauerin seit 2006: Warum mich diese Staffel bisher am meisten überraschte Veröffentlicht: Vor 54 Minuten von Jennifer Kuhn Das waren noch Zeiten! Topmodel-Chefin Heidi Klum (l.) und ihre beiden Finalist:innen. Alisar Ailabouni (M.) holt sich den Titel der 5. Staffel vor Hanna Bohnenkamp. Bild: Imago / Apress

Die freie Redakteurin Jennifer Kuhn ist GNTM-Fan erster Stunde. In ihrem Meinungsstück erklärt sie, warum sie von einer der mittlerweile 21 Staffeln ganz besoders angetan war.

GNTM als absolutes Aushängeschild in der Branche "Germany's Next Topmodel" läuft in diesem Jahr bereits in der 21. Staffel. Die Show ist und bleibt eines der wichtigsten Formate - nicht nur für mich und Millionen andere Zuschauerinnen und Zuschauer, sondern für die gesamte TV-Branche. Schließlich gilt GNTM immer noch als ein absolutes Entertainment-Aushängeschild im Markt. Für mich persönlich ist "Germany's Next Topmodel" ebenfalls etwas ganz Besonderes. Es gibt keine Staffel, keine Folge, die ich nicht gesehen habe. Wöchentlich die Show zu verfolgen ist ein Ritual, das mich nun seit 21 Jahren begleitet. Jede GNTM-Staffel zeigte in den vergangenen Jahren, wie wichtig es ist, sich immer wieder neu zu entwickeln - doch Staffel 5 (2010) blieb mir dennoch am meisten in Erinnerung. Als die fünfte Staffel von "Germany's Next Topmodel" 2010 startete, zeigte sich die Show mit jeder Folge anders als die Jahre zuvor. Und das lag nicht nur an den neuen Juroren, Star-Fotograf Kristian Schuller und Fashion-Profi Qualid Ladraa.

Shootings bis zum Abwinken Egel ob farbenfrohes Puder-Shooting, imposanter Zirkus-Shoot oder ein Fotoset über den Dächern New Yorks, Staffel 5 war ein wirklicher Shooting-Marathon. Doch ein Set bleibt den GNTM-Fans und somit auch mir am meisten in Erinnerung: das Strand-Shooting mit Star-Fotograf Kristian Schuller in Los Angeles. Venice Beach. Seidenkleider. High Heels, Make-up und ein riesiges Fotoset. Bei diesem Shooting waren akrobatische Posen gefragt. Neele, Laura, Alisar, Louisa und ihre Kolleginnen setzten sich in langen Seidenkleidern, beigen Corsagen, Federhüten und High Heels an einem Gerüst in Szene.

"90 Days One Dream": Das Buch zur Show Doch nicht nur das Shooting blieb mir und vielen anderen GNTM-Zuschauer:innen im Gedächtnis. Das Buch "90 Days. One Dream: Kristian Schuller photografiert die Kandidatinnen von 'Germany's Next Topmodel'" zeigte erstmalig ungeahnte Einblicke in die Welt der Show. Denn das Werk enthielt nicht nur die offiziellen Shooting-Bilder der Staffel, sondern auch Behind-the-Scenes-Momente mit Heidi Klum und den GNTM-Kandidatinnen: unveröffentlichte Bilder von Shootings im Taxi, in Fast-Food-Restaurants oder Set-Bilder, die so kein GNTM-Fan zu sehen bekam.

GNTM bekommt mehr Diversity Heutzutage steht "Germany's Next Topmodel" für Diversity wie kaum ein anderes Format in der deutschen Entertainment-Landschaft. Erst im Herbst 2025 hatte Heidi Klum deshalb den Bambi ausdrücklich für ihren Einsatz für Vielfalt und Diversität erhalten.

Den Grundstein dafür legte die Modelchefin aber schon vor vielen Jahren. Zum Beispiel mit der Teilnahme von Louisa Mazzurana. Die Fünftplatzierte aus GNTM 2010 zeigte, dass die Show auch Petite Models eine Plattform bieten kann. Mit ihren 1,67 m überzeugte Louisa nicht nur in der Sendung, sondern später auch als erfolgreiches Model.

Ex-GNTM-Kandidatin Louisa Mazzurana 2024 bei einem Schwarzkopf-Event in Berlin. Bild: Imago / Eventpress

Internationale Shootings und einmalige Insights Für mich ist die fünfte Staffel eine der internationalsten Seasons bisher. Neben Berlin und Köln gab es allerhand Drehorte im Ausland. Doch nicht in Los Angeles, der Wahlheimat von Heidi Klum, wurde gedreht, sondern auch in New York und Kapstadt. Auch, wenn die Mode-Welt zu dieser Zeit noch etwas konservativer war als heute, konnte man durch die Show viel aus der Branche erfahren. Wie laufen Castings wirklich ab? Wie schnell muss sich ein gebuchtes Model in die verschiedensten Rollen hineinversetzen? Von Shootings bis hin zur Schauspielerei - Die Staffel setzte einen Fokus darauf, wie vielseitig das Leben eines Models sein kann.

Unterschiedliche Persönlichkeiten dominieren die Staffel Auch wenn mein Hauptfokus 2010 auf den internationalen und kreativen Shootings lag, zeichnete sich die Staffel vor allem durch ihre unterschiedlichsten Charaktere aus. Alisar Ailabouni zeigte sich anfänglich schüchtern und leise, überzeugte dennoch mit ihrer professionellen Art und sicherte sich schlussendlich den Titel der Staffel. Louisa Mazurana fiel mit ihrer Optik aus dem typischen GNTM-Raster und wirkte gerade dadurch spontan und unkonventionell. Laura Weyel hatte durch ihren Modemanagement-Background im Direktvergleich einen professionellen und reifen Touch, während Hanna Bohnekamp durch Fleiß und Ehrgeiz zu überzeugen versuchte.

Krimi-Finale als krönender Abschluss Gerade deshalb wurde auch das Finale zu einem wahren Krimi! Die Entscheidung zwischen Alisar Ailabouni, Hanna Bohnekamp und Laura Weyel war Nervenkitzel pur - mit dem glücklichen Ende für Alisar.

Mit dem Titel von Alisar ging für mich nicht nur eine weitere Season der Show zu Ende - sondern auch meine bisherige Lieblings-Staffel. Übrigens: Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" siehst du immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.