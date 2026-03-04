Keine Lösung gefunden Plötzlicher GNTM-Ausstieg: Darum ist dieses Male Model nicht mehr dabei Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Redaktion Terminator-Vibes pur: Matthew liefert bei seinem letzten Walk der Staffel einen eiskalten Auftritt. Bild: ProSieben / Daniel Graf

Folge 7 von "Germany's Next Topmodel" startet mit einer überraschenden Nachricht von Heidi Klum: Eines der Models verlässt GNTM völlig ungeplant. Das ist der Grund.

Matthew überraschend ausgeschieden In der letzten Woche kam Kandidat Matthew beim Boots-Shooting auf der Spree mit einer speziellen Bitte zu Heidi Klum und ihrem Fotografen Andreas Ortner: Er möchte von der Model-Chefin wissen, ob sie in den kommenden Wochen noch mit seiner Anwesenheit rechne. Vermutlich will er besser abschätzen, wie seine Chancen in der Show stehen.

Der Hintergrund: Sein Urlaub endet bald, eine Verlängerung steht nicht mehr Raum. Für Matthew gilt es also abzuwägen, ob er für die Show seinen Job riskieren sollte. Doch so eine Entscheidung kann ihm Heidi Klum natürlich auch nicht abnehmen.

Du meinst, ob du da noch dabei bist? Gut, das liegt ja auch an dir. Heidi Klum zu Matthew

Die Model-Chefin stellt direkt klar: "Ich möchte auch nicht, dass du den Job verlierst." Bei der anschließenden Entscheidung fragt sie dann noch mal konkret, ob der 26-Jährige schon weitergekommen sei mit der Job-Situation. Sie bietet sogar ihre Unterstützung an: "Muss ich da irgendwo mal anrufen? Würde ich natürlich machen." Matthew gibt sich optimistisch.

Da finden wir bestimmt eine Lösung. Matthew

Schock-Botschaft in Folge 7 Offensichtlich hat sich doch keine Lösung finden lassen. Bereits zum Beginn der 7. Folge verkündet Heidi Klum die Hiobsbotschaft: "Obwohl Matthew weitergekommen ist, hat er 'Germany's Next Topmodel' auf eigenen Wunsch verlassen."

Er konnte seine Teilnahme nicht mehr mit seiner Arbeitsstätte vereinen. Heidi Klum über Matthew

"Ich habe nicht mehr frei mehr bekommen", begründet Matthew seinen freiwilligen Ausstieg. Schade, denn damit verliert die GNTM-Chefin ihr einziges Model im Terminator-Look. Daran fühlte sich Heidi Klum nach seinem wuchtigen Walk in Folge 5 erinnert. Wie es für die restlichen Männer weitergeht, erfährst du am kommenden Mittwoch um 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Stream auf Joyn.