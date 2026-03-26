"Schönheit ist doch nicht alles" GNTM-Eklat! "Ganz unten auf meiner Liste": Jury-Zoff um Boureima Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Nicholas Vogel Auf Joyn ansehen Cocos Herausforderung: Boureima vor dem Aus bei #GNTM? Videoclip • 14:15 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Damit hätte Boureima selbst wohl am wenigsten gerechnet: In Folge 14 sorgt der Wangener plötzlich für hitzige Diskussionen in der Jury. Was ist passiert?

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Topmodel-Anwärter Boureima hat sich bislang als sichere Bank erwiesen - auf dem Laufsteg, bei Shootings und bei Model-Chefin Heidi Klum. In Folge 14 ändert sich das jedoch schlagartig: Beim Entscheidungs‑Walk spaltet der 21-jährige Allgäuer plötzlich die Jury und verursacht einen echten Eklat. Doch eins nach dem anderen.

Haute Couture unter Hochdruck: Diese Challenge fordert alles von den Models Neue Woche, neue Challenge: In auffälligen Looks von Christian Siriano müssen die Kandidatinnen und Kandidaten diesmal zeigen, wie viel Ausdruck wirklich in ihnen steckt. Beim Haute-Couture-Walk zählen nicht nur Haltung und Attitüde, sondern auch Mut zu großen, extravaganten Posen. Besonders tückisch ist ein spektakulärer Quick‑Change, der den Models alles abverlangt. Innerhalb von Sekunden heißt es nicht nur Outfit wechseln, sondern auch den Charakter - von zarter Romantik zu kraftvoller Dramatik auf dem Runway.

Boureima gibt Coco Rocha einen Korb Das Haute-Couture-Teaching von Coco Rocha findet bei Boureima (l.) wenig Anklang. Bild: ProSieben / Max Montgomery

Damit das gelingt, bekommen die Topmodel-Anwärter:innen ein exklusives Teaching von Posing-Queen Coco Rocha. Vor versammelter Mannschaft coacht das Supermodel jede Kandidatin und jeden Kandidaten einzeln. Doch bei Boureima zeigt sich die 37-jährige Catwalk-Ikone schnell enttäuscht: Er scheint die Aufgabe nicht ganz ernst zu nehmen. "Mir sind die Ideen ausgegangen", erklärt der 21-Jährige nonchalant. Als das Supermodel ihn bittet, den Walk zu wiederholen, winkt er ab - und verspricht stattdessen, erst bei der Entscheidung zu überzeugen. Eine Haltung, die Coco Rocha nicht unkommentiert lässt: Wer sich im Training verweigert, muss am nächsten Tag perfekt abliefern.

Coco Rocha stellt Boureima infrage "Ich kann das nicht so ernst nehmen", legt Boureima vor seinen Mitstreiter:innen lässig nach. Für Coco Rocha ist das ein absolutes No‑Go - und eine deutliche Ansage wert:

Er steht derzeit ganz unten auf meiner Liste. Coco Rocha über Boureima

"Er könnte sofort nach Hause gehen. Das ist für mich in Ordnung", stellt die 37-Jährige im Einzel-Interview klar. "Genau diese Einstellung ist die, von der sich die Models fernhalten sollten."

Üben? Lieber im Kopf Boureima bleibt trotz der deutlichen Ansage erstaunlich gelassen. Auch ohne intensives Üben geht er entspannt in die Challenge. Am Abend lässt er die Eindrücke aus dem Teaching ruhig im Bett nachwirken: "Ich möchte noch ein bisschen drüber nachdenken, mir die Sachen durch den Kopf gehen lassen, wie Coco das gemacht und erklärt hat - damit ich es morgen besser hinbekomme." Dass er seinen Walk nicht direkt wiederholt hat, sieht er mit Humor: "Das hätte mein Verstand nicht verkraftet", erklärt der 21-Jährige schmunzelnd. Doch reicht mentales Üben wirklich aus? Schließlich muss er nicht nur Model-Chefin Heidi Klum und Supermodel Coco Rocha, sondern auch Star‑Designer Christian Siriano überzeugen, der die Jury beim entscheidenden Haute‑Couture‑Walk komplettiert.