Zu eng fürs Posing Catwalk-Panne! GNTM-Yanneck platzt die Hose auf Veröffentlicht: Vor 36 Minuten von Nicholas Vogel Auf Joyn ansehen Couture-Walk-Drama: Antonia glänzt, Yannecks Walk endet mit einem Riss Videoclip • 08:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Knappe Couture-Looks, ein hektischer Quick-Change und dann das: Gerade noch im Höhenflug, wird es für Yanneck plötzlich in Folge 14 brenzlig. Beim Walk sorgt ausgerechnet seine Hose für ein unerwartetes Malheur.

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Woche für Woche begeistert Topmodel-Anwärter Yanneck auf dem Laufsteg und vor der Kamera. Vor allem beim Couple‑Shooting mit Anna vergangene Woche schwebten bei Model-Chefin Heidi Klum förmlich die Herzchen. Kaum ist Yannecks Umstyling überstanden, wartet in Folge 14 bereits die nächste Challenge: ein anspruchsvoller Haute-Couture-Walk, bei dem Haltung, Emotion und Attitüde gefragt sind. Der Knackpunkt: ein rasanter Look-Wechsel, bei dem die Kandidatinnen und Kandidaten in Sekunden nicht nur ein neues Outfit, sondern auch eine völlig andere Rolle annehmen müssen - von romantisch-soft zu dramatisch-stark. Und als wäre das nicht genug, werden die extravaganten Designs von Star-Designer Christian Siriano vor allem für Yanneck zur zusätzlichen Hürde.

Hautenge Couture-Outfits für Yanneck Yannecks erstes Outfit bereitet ihm weniger Probleme als sein zweites. Bild: ProSieben / Max Montgomery

Für seinen großen Auftritt bekommt der 25-Jährige gleich zwei besondere Outfits. Look eins: ein Nadelstreifen-Anzug mit Cut‑outs an der Schulter. Look zwei: ein Zweiteiler aus Gilet und Hose mit auffälligen Schnür‑Applikationen. Beim Fitting zeichnet sich allerdings schnell ab: Beide Looks sitzen nicht wie geplant - der Topmodel‑Anwärter ist schlicht etwas zu gut gebaut für die schmal geschnittenen Designs.

Die Hose passt halt überhaupt nicht! Yanneck über sein erstes Outfit

Vor allem hosentechnisch wird es knifflig: Beim ersten Outfit bleibt das Beinkleid seitlich offen, beim zweiten sitzt der Reißverschluss hinten am Allerwertesten.

Ups! Yanneck reißt die Hose Doch die heikle Klamotte muss Yanneck auf dem Laufsteg überspielen - und das gelingt dem 25-Jährigen beim ersten Walk noch souverän. Beim anstehenden Quick‑Change für den zweiten Auftritt hat er allerdings schon eine böse Vorahnung. "Ich muss mich auf jeden Fall ein bisschen beugen können", betont der Berliner und bittet die beiden Assistentinnen backstage, die Hose noch "ein bisschen lockerer" zu machen.

Das ist ein Ding mit den Hosen hier! Yanneck

Beim zweiten Walk dann der Schock-Moment: Bei einer extravaganten Pose auf dem Laufsteg gibt Yannecks Hose plötzlich nach. "Ich war fast am Ende und auf einmal merke bei einer Bewegung: 'Oh, buff!'", erinnert er sich. "Da dachte ich: 'Schei*e, jetzt ist was passiert in der Hose! […] Auf einmal ist mehr Platz in der Hose - das heißt, irgendwie muss was am Ar**h gerissen sein.'"

Das kleine Catwalk‑Malheur bleibt der Jury allerdings verborgen. Zwar wirkt sein zweiter Walk nicht ganz so stark wie der erste, doch am Ende reicht es: Yanneck zieht trotz Hosen-Panne in die nächste Runde ein. Wie es für den Berliner weitergeht, siehst du nächsten Mittwoch um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.