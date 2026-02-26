Boots-Shooting mit besonderer Überraschung
"Freu mich auf die Girls": So war das erste Treffen der Frauen und Männer bei GNTM 2026
Germany's Next Topmodel
Aufregung pur: Plötzlich tauchen die Topmodel-Girls auf!
Für das erste Foto-Shooting der Staffel nimmt Heidi Klum ihre männlichen Kandidaten mit auf einen Boots-Trip über die Berliner Spree. Plötzlich hallen Schreie aus einem Fenster - und allen wird klar: Zum ersten Mal begegnet sich hier der gesamte Cast.
Die neue GNTM-Staffel ist gestartet!
In Folge 5 haben die Male Models ihr erstes Shooting der Staffel. Dafür hat sich Heidi Klum eine besondere Kulisse überlegt: Auf einem Boot mitten auf der Spree in Berlin. Doch während des Fototermins kommt es zu einem unerwarteten Halt. Plötzlich hören die Kandidaten aus der Ferne kreischende Stimmen und geben sich perplex: Wer schreit denn da?
Vor welchem Internat stehen wir denn da?
Die GNTM-Kandidaten sind sichtlich verwirrt. Aber sie genießen die Aufmerksamkeit und winken den Frauen zurück. Dann greift Heidi zum Megafon: "Hi Girls, hier trefft ihr mal eure Kollegen." Jetzt verstehen die Topmodel-Anwärter, dass da oben ihre künftigen Mitstreiterinnen aus dem Fenster winken.
Matthew macht sich "bisschen nackig"
Die Neugierde steigt und prompt zücken die Male Models die Ferngläser, um einen besseren Blick auf die Kandidatinnen zu erhaschen.
Ich hätte Lust, die kennenzulernen - aber auf professioneller Basis.
Die Blicke der Frauen zeigen auf jeden Fall ihre Wirkung, denn die Stimmung auf dem Boot erinnert nun ein bisschen an eine Klassenfahrt: "Zieh dich aus!", "Zeig die Muskeln!", brüllt Topmodel-Anwärter Jayden zu Yanneck: Der muskulöse 24-Jährige lässt seinen Bademantel fallen und sorgt für Applaus auf dem Boot. "Ich freu mich auf die Girls", so Yanneck. Und auch Matthew macht sich "bisschen nackig".
Das scheint auch Heidis Kandidatinnen zu gefallen, denn das Geschrei wird lauter.
Ich fand's ein bisschen unfair, dass wir kein Fernglas hatten.
Noch sehen sich die Männer und Frauen nur aus der Ferne. Das werde sich allerdings "schon bald ändern", wie Heidi verspricht. Die Spannung steigt!
