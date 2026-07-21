Das Heimatland seiner Mutter Heidi Klums Sohn Henry Samuel: Will er nach Deutschland auswandern? Veröffentlicht: Vor 56 Minuten von Jan Islinger On & Off the Catwalk by Heidi Klum Henry Samuel: Vom Mode-Liebhaber zum Model-Durchstarter Videoclip • 02:29 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

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Henry Samuel hat das Modeln im Blut Er ist einem echten Supermodel auf den Fersen - und zwar seiner eigenen Mutter. Man kann guten Gewissens behaupten, dass Henry Samuel mittlerweile richtig im Model-Business angekommen ist. Vor knapp eineinhalb Jahren feierte er sein Catwalk-Debüt auf der Paris Fashion Week. Kurz darauf folgte das erste Cover-Shooting für das "Hunger"-Magazin.

Seither bahnt sich der 20-Jährige zielsicher seinen Weg durch die Modebranche, landete auf zahlreichen Titelseiten, zierte diverse Editorial-Strecken und war ein gern gesehener Gast auf den Catwalks dieser Welt. Bei den Filmfestspielen in Cannes äußerte sich Henry sehr zuversichtlich über sein Standing in der Branche: "Ich habe das Gefühl, dass die Fashion-Industrie ein großer Teil meines Lebens ist. Es passieren gerade so viele großartige Dinge - dank meiner Eltern habe ich eine starke Plattform und ich bin so dankbar für die ganzen Möglichkeiten, die sich mir auch dadurch eröffnen", schwärmt er an der französischen Riviera. Nicht nur beruflich steht Henry seiner Mutter in wenig nach, auch die deutsche Sprache und Kultur hat es dem Amerikaner angetan, der einen deutschen Pass sein Eigen nennt. Beim New Faces Award in Berlin sprach er darüber, ob er sich ein Leben in der Bundesrepublik vorstellen könnte.

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So eng ist Henrys Verbindung zu Deutschland Für Henry Samuel ist die Sache klar: "Ich liebe das, wenn ich in Deutschland bin", erzählte der gebürtige Kalifornier. Er komme direkt in einen anderen Modus, wenn er sich hier aufhalte, erklärt der 20-Jährige weiter: "Ich esse mehr deutsches Essen, mein Deutsch kommt wieder mehr zurück und ich mache mehr deutsche Dinge." Die Liebe zum Heimatland seiner Mutter ist sogar so groß, dass er bereits öfter darüber nachgedacht hat, hier zu leben. "Ich habe mir schon oft Gedanken darüber gemacht, weil ich Deutschland und Europa ziemlich interessant finde - auch wegen des guten Essens und der guten Verkehrsanbindung."

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Mit Lederhose, Bier und Brezel auf dem Oktoberfest Was wohl Henrys "deutschester" Moment gewesen ist? Na klar, Oktoberfest! "So richtig deutsch habe ich mich gefühlt, als ich vergangenes Jahr auf dem Oktoberfest war, meine Lederhosen trug, vor mir ein Bier, in der einen Hand eine Brezel, in der anderen eine Hähnchenkeule."

In diesem Moment habe ich mich sehr deutsch gefühlt. Henry Samuel

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So schön und heimelig es auch sein mag, inmitten der bayerischen Bierzeltkultur: Konkrekte Pläne für einen Umzug nach Deutschland gebe es derzeit keine. Stattdessen lebt Henry nach seinem Auszug aus dem Elternhaus vorwiegend in New York und versucht dort, seine Model-Karriere auszubauen. "Es ist aber immer so schön, nach Hause zu kommen. Auch wir Geschwister haben alle ein super Verhältnis untereinander." Mama Heidi darf sich mittlerweile nicht nur auf Besuche zu Hause freuen, sondern auch auf gemeinsame Jobs mit ihrem Sohn.