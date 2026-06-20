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Der Designer über die Härte der Szene

Joghurt- statt Gucci-Job: Kilian Kerner über die harte Realität des Model-Business

Aktualisiert:

von Jan Islinger, Nicholas Vogel

Germany's Next Topmodel

Kilian Kerner bei GNTM: 80s-Glamour und emotionale Momente

Videoclip • 07:21 Min • Ab 12

Er ist aktuell einer der erfolgreichsten deutschen Designer: Kilian Kerner kennt das Model-Geschäft wie kaum ein Zweiter. Der Mode-Macher weiß aber auch um die schlechten Seiten und was zu tun ist, wenn es mal nicht läuft. Darüber spricht er jetzt exklusiv im Joyn-Interview.

"Germany's Next Topmodel" auf Joyn

Talent ist nur die Basis des Erfolgs

Kilian Kerner wagt den größten Schritt seines Lebens. Er verlässt seine Heimat Berlin und zieht im Oktober in die Stadt der Engel: Los Angeles.

Bild: Kilian Kerner / Tobias Ortmann

Talent im Model-Business? Das sei zwar eine gute Grundlage, reiche aber nicht aus, um erfolgreich zu sein. Das sagt Kilian Kerner gegenüber Joyn im exklusiven Interview.

Viel wichtiger seien laut dem Noch-Berliner Durchsetzungsvermögen, Ehrgeiz, Biss und die richtigen Leute, die ein Model um sich herum hat.

Maßgeblich sei eher, den Kopf hochzuhalten, wenn "es mal nicht gut läuft. Akzeptieren, dass es Zeit braucht, bis der richtige Moment da ist. Und der Glaube an sich selbst, der muss da sein. Und vor allem: Schau in den Spiegel und sei ehrlich zu dir selbst. Finde deine Sparte, in der du Erfolg haben kannst."

Es ist nicht immer Gucci und Prada, sondern halt auch mal Adidas oder Joghurt.

Kilian Kerner

Und das sei auch vollkommen okay. Denn Modeln sei laut Kerner weit mehr als High Fashion.

Aufstehen, Krone richten, weitermodeln

Kilian warnt im Interview insgesamt vor der Härte des Business. Ablehnung gehöre einfach zum Geschäft. Entsprechend sei es wichtig, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen.

Da brauchst du ein dickes Fell.

Kilian Kerner

Das könne schon auch oft mal weh tun, meint der Mode-Macher weiter. "Aber hey, das geht nicht nur den Models so. Als Designer ist das auch nicht anders. Immer wieder aufstehen, Krone richten und lächeln.

Das ungekürzte Exklusiv-Interview mit Kilian liest du hier.

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Kilian Kerner als Juror bei GNTM

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Verfügbar auf JoynVideoclip • 07:21 Min • Ab 12

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