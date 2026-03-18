"Das ist so unglaublich!" Nach frühem GNTM-Aus startet DDR-Model Anja Kossiwakis jetzt international durch Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Germany's Next Topmodel DDR-Model-Legende will's noch mal wissen! Videoclip • 08:58 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Bei "Germany’s Next Topmodel" kam sie in der laufenden Staffel nicht weit. Best Agerin Anja Kossiwakis ist für ihre Teilnahme trotzdem dankbar - denn sie startet gerade international durch.

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Best Agerin feiert nach frühem GNTM-Aus große Premiere in Paris Mit einem Fotoalbum überraschte Anja Kossiwakis ihr Idol Heidi Klum beim offenen Casting von "Germany’s Next Topmodel" in Folge 2. Die 57-Jährige mit den grauen langen Haaren kam der Modelchefin gleich bekannt vor: "Dich, meine ich, habe ich schon öfter mal irgendwo gesehen", sagte die Modelchefin, die gerade auch bei den OSCARS® eine glänzende Figur machte. Ob sie im vergangenen Jahr schon beim GNTM-Casting dabei gewesen sei, wollte sie von der Best Agerin wissen. Doch das war es nicht. Anja klärte auf, wo sich Heidis und ihre Wege bereits gekreuzt hatten. Zunächst stellte sie sich vor: "Ich bin eines der bekanntesten Models der DDR." Und sie entpuppte sich als großer Fan von Heidi Klum: "Wir haben uns in Mailand getroffen. Backstage bei Versace, bei deiner Fashion-Show in New York." Auch Heidi Klums Gastjuror Jean Paul Gaultier und sie seien sich schon ein paar Mal über den Weg gelaufen, erzählte sie. Als Beleg überreichte sie der GNTM-Chefin dann ihr kleines, selbstgestaltetes Foto-Album mit gemeinsamen Bildern.

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"Das ist so unglaublich" Im offenen Casting kam Anja kurz darauf zunächst freudestrahlend weiter, bevor ihre GNTM-Reise rasch wieder endete. Doch in der Modebranche ging es seitdem rasant weiter für die 57-Jährige. Gerade sahnte sie sogar einen Job in Paris ab, von dem viele Models träumen: Sie feierte ihr Laufsteg-Debüt auf der Pariser Fashion Week. Anja war als Model für die Show von United Fashion Designers im Einsatz. "Das ist so unglaublich", feierte sie ihre Premiere bei Instagram. Sie trug dabei eine Kreation der ukrainischen Designerin Elmira Polyayeva. Was gerade passiert, kann das Model kaum fassen: "Mein erstes Shooting war auf einer Abraumhalde in Bitterfeld und jetzt stehe ich in Paris. Ich könnte heulen", erzählte sie "Bild".

Es ist verrückt, was gerade passiert. Anja Kossiwakis

Und es geht noch weiter: Sie werde Botschafterin einer neuen Schmuck-Marke und mache dafür ein Kampagnen-Shooting in London. Außerdem werde sie einen Werbespot für einen Taschen-Designer drehen, berichtet sie stolz. Heidi Klum und GNTM ist sie trotz des frühen Ausscheidens dankbar. Auch wenn sie die Show früh verlassen musste, habe sie das angespornt, weiterzumachen.

Ich bin so happy, Heidi Klum hat mir wirklich einen Fashion-Push gegeben. Anja Kossiwakis

Ab Minute 85: Anjas Auftritt beim GNTM-2026-Casting in Folge 2 - hier die Folge kostenlos streamen: Germany's Next Topmodel Die Topmodel-Suche geht weiter! Wer überzeugt mit Style & Persönlichkeit? Verfügbar auf Joyn Folge vom 12.02.2026 • 103 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

Anja hat gerade einen Model-Vertrag in Paris unterschrieben Über die Model-Chefin sagt sie: "Heidi ist und bleibt eine Wucht. Ich mag sie sehr, sie gibt mir Kraft." Im letzten Jahr sicherte sich Anja bereits eine L’Oréal-Kampagne. Auch hinter der Kamera ist sie schon länger aktiv. Auf den großen internationalen Fashion Weeks war sie in den letzten mehr als zehn Jahren als Fashion-Bloggerin unterwegs. Sie habe dabei fast alle großen Designer getroffen, sagt sie - und nennt unter anderem Karl Lagerfeld, Giorgio Armani und Donatella Versace. Auch über ein Foto-Shooting mit Star-Fotograf Rankin durfte sich die 57-Jährige schon freuen. Und sie hat gerade in Paris bei der Modelagentur Metropolitan Models unterschrieben. "Kneift mich mal!", sagt sie glücklich.

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Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" siehst du mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.