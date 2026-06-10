Eskalation nach dem Liebes-Aus "Zerstört mein ganzes Leben": Nach Trennung liefern sich Ex-GNTM-Kandidat Ryan und Lina öffentliche Schlammschlacht Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lars-Ole Grap, Lena Maier Ryan war Teilnehmer der Jubiläumsstaffel von "Germany's Next Topmodel". Bild: ProSieben/Daniel Graf

Nach dem überraschenden Liebes-Aus erheben Ryan Wöhrl und Lina Baumann schwere Vorwürfe. Während er von einer gezielten Zerstörung seines Lebens spricht, erklärt sie den endgültigen Vertrauensbruch - und eine dritte Person meldet sich ebenfalls zu Wort.

Das volle Paket "Germany's Next Topmodel" Ganze Folgen und Clips jederzeit auf Joyn streamen!

+++ Update, 9. Juni 2026 +++ Das Liebes-Aus von Ryan Wöhrl und Lina Baumann entwickelt sich zu einer öffentlichen Schlammschlacht. Nachdem zunächst nur von einer "Enttäuschung" die Rede war, haben sich nun beide Influencer in langen, emotionalen Statements zu Wort gemeldet und schwere Vorwürfe erhoben.

Lina über den Vertrauensbruch: "Der größte Schock" In ihrer Instagram-Story schildert Lina, wie sie während einer ohnehin schon kriselnden Beziehungsphase eine Nachricht erhielt, die ihr den Boden unter den Füßen wegzog: Ryan soll während eines Portugal-Trips einer anderen Frau am Strand nähergekommen sein.

Natürlich war das für mich der größte Schock, den man als Freundin bekommen kann. Lina

Ryan habe ihr erklärt, er habe mit der Frau nur "gechillt", sie habe ihn wegen eines Sonnenbrands eingecremt und er habe sich ihr bezüglich der Beziehungsprobleme anvertraut. Obwohl Lina ihm Glauben schenken wollte, war das Vertrauen zerstört. "Deswegen war für mich klar: Okay, das ist der Punkt, wo ich jetzt den Schlussstrich ziehen sollte", macht die 25-Jährige deutlich. Bereits zuvor habe sich die Beziehung nicht mehr richtig angefühlt. Gleichzeitig bereut Lina, mit ihren ursprünglichen Andeutungen eine Hasswelle gegen Ryan losgetreten zu haben. Sie spricht von "Cybermobbing" und bittet ihre Fans eindringlich, die Angriffe zu stoppen: "Ich wünsche es mir sehr für ihn, dass er das Ganze nicht länger ertragen muss."

Ryan wirft Lina vor: "Sie zerstört mein ganzes Leben" Ryan Wöhrl sieht die Situation völlig anders und erhebt in seiner Instagram-Story schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Freundin. Er wirft ihr vor, das Drama bewusst und gezielt für Social Media zu inszenieren. "Sie zerstört gerade mein ganzes Leben. Also, sie macht das bewusst mit Absicht. Sie zerstört das komplett. Und das ist ihr auch schei*egal, ohne Rücksicht auf Verluste", so ein sichtlich getroffener Ryan. Er behauptet, die Beziehung sei schon seit einem Jahr schlecht gelaufen und habe ihn in eine Depression gestürzt. Der Portugal-Trip sei ein reiner Dreh gewesen und mit der Frau sei nichts Intimes passiert. Er habe nur das Gespräch gesucht. Lina habe seine Erklärung zunächst akzeptiert, bevor sie die Trennung öffentlich inszenierte. Besonders verletzend seien für ihn Kommentare über seine Hunde Lua und Flash. Ryan schließt mit den Worten:

Keiner kennt unsere Beziehung und weiß, was wirklich abgeht. Ryan

Jetzt meldet sich auch der betrogene Freund zu Wort Als wäre die Situation nicht kompliziert genug, hat sich nun auch Taylor, der Freund der Frau, mit der Ryan in Portugal gesehen wurde, in einem Instagram-Reel gemeldet. Er bezeichnet sich als "leider blöderweise die vierte Person in der Konstellation" und bestätigt, dass ihm unzählige Videos zugesendet wurden. Er kündigt ein eigenes Statement an, bittet seine Follower:innen aber, den Respekt zu wahren, der den anderen "gefehlt hat", und deutet an, dass die Wahrheit noch immer abgestritten wird. Die Fronten sind verhärtet und die öffentliche Auseinandersetzung scheint erst am Anfang zu stehen.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Beziehungs-Aus bei Ex-GNTM-Kandidat Ryan: Trennung nach öffentlichem Instagram-Post Ryan gehörte im letzten Jahr zu den Kandidaten der großen Jubiläumsstaffel von "Germany's Next Topmodel". In der zehnten Folge war für den gebürtigen Landshuter dann allerdings Schluss: GNTM-Chefin Heidi Klum bemängelte, dass der Funke beim Shooting einfach nicht übergesprungen sei - eine Einschätzung, die auch Gastjuror Tom Kaulitz teilte, dem sein Auftritt zu zurückhaltend war. Ryan selbst zog nach seinem Ausscheiden ein versöhnliches Fazit: Er habe seine persönlichen Ziele erreicht.

Damals stand Lina im Hintergrund noch treu an seiner Seite - doch die vermeintlich perfekte Romanze ist inzwischen Geschichte. Am vergangenen Sonntag hat der Reality-Star auf Instagram das offizielle Beziehungs-Aus mit dem Ex-GNTM-Kandidaten Ryan verkündet. Den Instagram-Beitrag verfasste sie nach eigenen Angaben unter Tränen auf dem Weg von Ibiza zurück nach Deutschland - weil sie immer wieder auf das Beste gehofft habe. Doch manchmal, so Lina, sei das Beste allerdings auch, getrennte Wege zu gehen. Gegen Ende der Beziehung soll es einen Moment gegeben haben, der das Fass zum Überlaufen brachte. Lina spricht von einer Enttäuschung, die auf einmal alles verändert habe - was genau passiert ist, verrät sie ihren Fans allerdings nicht. Dass es heftig gekriselt habe, daraus macht sie kein Geheimnis. Mit einer Paartherapie hätten sie versucht, die Beziehung zu retten. Doch es blieb nur eine bittere Erkenntnis: "Am Ende war ich die Einzige, die noch versucht hat, sie zu retten", so die 25-Jährige.

Social Media ist eine Welt, in der man nur Teile eines Lebens sieht, aber nie das ganze Bild. Lina Baumann

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Zutiefst enttäuscht": Ryan reagiert auf Trennung von Lina Baumann Auch Ryan meldete sich in einer kurzen Instagram-Story zu Wort. Er sei "zutiefst enttäuscht, schockiert und verletzt" und kündigte an, sich in den kommenden Tagen ausführlicher äußern zu wollen. Für viele Fans kam das Liebes-Aus überraschend. Erst vor wenige Monaten hatte er in einem Interview mit "Promiflash" betont, Kommunikation sei das Fundament ihrer Beziehung. Von ernsthaften Problemen war damals keine Rede.

Trennung von Lina Baumann und Ryan: Fans reagieren mit Mitgefühl und Kritik Die Reaktionen von Linas Fans fielen eindeutig aus: Mitgefühl für sie, Unverständnis für ihn. "No way was - dachte das hält safe für immer", schreibt eine Person, eine andere: "Er hat eine Lina und geht ihr fremd? Wtf, hätte ich nie gedacht." Dass Ryan sich in seiner Story als verletzt darstellt, während gleichzeitig Untreue-Vorwürfe gegen ihn im Raum stehen, sorgt bei vielen Fans für absolutes Unverständnis: "Der Fakt, dass er verletzt ist, wenn er fremdgegangen ist? Männer." Die Reaktionen ihrer Community zeigen, wie sehr das Liebes-Aus die Menschen bewegt. Neben viel Zuspruch betonen etliche Fans, sie sei "von innen und außen" zu gut für diese Situation. Ein Punkt, der vielen besonders nahegeht, ist das Thema Haustiere. "Ist ja so schon verletzend genug, dann noch der Verlust der anderen Tiere und ebenso das gemeinsam aufgebaute Haus", heißt es in einem der mitfühlenden Kommentare. Doch trotz all der Trauer schwingt in der Community auch die Hoffnung mit, dass für Lina bald wieder bessere Zeiten kommen: "Es ist schwer, Abschied von einer Zukunft zu nehmen, an die man geglaubt hat. Doch manchmal führt das Leben nicht weg vom Glück, sondern nur auf einen anderen Weg dorthin."