Historischer Doppel-Start Premiere bei GNTM 2026 am Mittwoch: Männer eröffnen erstmals die Staffel Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Nicholas Vogel Auf Joyn ansehen "Red Eye" – Heidi Klum x Diplo: Der Soundtrack zur neuen Staffel! Videoclip • 33 Sek • Ab 6 Link kopieren Teilen

Endlich geht sie wieder los: Heidis Suche nach Germany's Next Topmodel. In diesem Jahr startet die Staffel mit einem Paukenschlag, denn erstmals machen die Männer den Anfang.

Alle aktuellen GNTM-Staffeln auf Joyn Jetzt kostenlos anschauen

Doppel-Auftakt mit Gaultier-Glamour Extravaganz, Persönlichkeit und der Mut aufzufallen: Darauf setzt Heidi Klum beim offenen Casting der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Deutschlands erfolgreichste Model-Show startet 2026 mit zwei Folgen in der ersten Woche. Mittwochs (11. Februar) laufen die Männer, donnerstags (12. Februar) die Frauen. "Mein Geschmack ist: more is more is more", bringt die Model-Chefin ihre Erwartungen auf den Punkt. Unterstützung erhält Heidi in beiden Casting-Folgen von Mode-Ikone Jean Paul Gaultier.

Große Namen für GNTM 2026: Star‑Support für Heidi Klum Auch 2026 hat Heidi Klum zu jeder Folge hochkarätige Unterstützung eingeladen. Mit dabei sind unter anderem Model-Ikone Nadja Auermann sowie die US‑Supermodels Brooks Nader, Amelia Gray und Sean O'Pry. Ebenfalls an Heidi Klums Seite: Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato, der italienische Schauspieler, Male Model und Sänger Michele Morrone, Designer Kilian Kerner und Star-Fotograf Rankin. Besondere Unterstützung kommt erneut aus der eigenen Familie: Leni Klum begleitet ihre Mutter wieder bei der Suche nach den nächsten Topmodels. Alle bislang bekannten Star-Gäst:innen kannst du hier nachlesen.

Bühne frei für die GNTM-Männer am Mittwoch! Die Männer machen den Anfang: Wer von ihnen kann Heidi Klum und Jean Paul Gaultier überzeugen? Bild: ProSieben / Daniel Graf

Was haben ein Handball-Nationalspieler, ein ehemaliger Popstar und ein Mann auf Krücken gemeinsam? Sie alle wollen Germany's Next Topmodel 2026 werden. Neben hunderten Männern wollen diese fünf Kandidaten am Mittwoch beweisen, dass Individualität und Persönlichkeit mehr zählen als perfekte Maße: Modelwelt anstatt Handballfeld? Tony ist 31 Jahre alt und lebt in Berlin. Er kommt von der Mecklenburgischen Seenplatte und ist Handballspieler der deutschen Gehörlosen-Nationalmannschaft. Tony trägt Hörgeräte - mit ihnen kann er hören und verstehen, ohne sie hört er nichts. Seine klare Definition: "Ich bin gehörlos."

Norvi (36 Jahre aus Berlin) ist gebürtiger Venezolaner, bringt nicht nur gute Laune, sondern auch Glitzer mit. In einem babyblauen, funkelnden Overall steht er vor Heidi Klum - und überrascht sie mit einem Ständchen. Seine positive Einstellung ist für ihn der Schlüssel: Für Norvi ist das Casting nicht nur ein Auftritt, sondern ein Gefühl.

Nino (22 Jahre aus Lupburg) erscheint auf Krücken. Ein Knorpel-Schaden im Sprung-Gelenk, gerissene Bänder - doch Aufgeben ist für ihn keine Option. Trotz Verletzung stellt er sich dem Laufsteg und Heidi Klum und zeigt, dass ein Model nicht perfekt sein muss, sondern entschlossen.

Kevin (34 Jahre aus Römerberg) ist überzeugt von sich. "Ich weiß, wie ich aussehe. Es kann nur klappen", sagt er selbstbewusst. Ob diese Einstellung bei Heidi Klum ankommt?

Marq, 39 Jahre aus Hamburg, beschreibt sich selbst als "androgynes Petite-Model". Er hat lange schwarze Haare, trägt rote, spitze Fingernägel und ist kein Unbekannter: Vor 22 Jahren gewann er "Popstars" und stand mit der Band Overground auf der Bühne. Jetzt will er zurück ins Rampenlicht - diesmal auf dem Laufsteg.

Mittwoch, 11.02. 20:15 Uhr • Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum Nicht verpassen: Folge 1 mit den Männern am Mittwoch - hier im kostenlosen Stream! Verfügbar auf Joyn 145 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Donnerstag: Ladies, it's your turn! Sie alle eint der Traum, Germany's Next Topmodel 2026 zu werden. Bild: ProSieben / Daniel Graf

Die Männer haben vorgelegt - jetzt sind die Frauen an der Reihe! Am Donnerstag kämpfen Hunderte um den Einzug in die nächste Runde von GNTM. Mit dabei: Zwillinge, ein Topmodel aus der ehemaligen DDR und eine Bestseller-Autorin. Haben diese fünf Kandidatinnen das Zeug zum Topmodel? Anja (57 Jahre aus Wiesbaden) sorgt für einen besonderen Moment. "Ich bin eines der bekanntesten Models der DDR", sagt sie selbstbewusst. Sie war auf mehreren Modemagazin-Covern, modelte für L'Oréal und hat Heidi Klum bereits viermal getroffen. Für Anja ist das Casting kein Neuland - sondern eine Rückkehr.

Janet und Juliet (24 Jahre aus Dortmund) sind Zwillinge und unzertrennlich. Sie ziehen sich gleich an, machen alles zusammen und stehen auch beim Casting Seite an Seite. Für die beiden ist klar: Dieses Abenteuer wollen sie nur gemeinsam erleben.

Anika (27 Jahre aus Paderborn) lebt mit Alopecia Areata. Haare? Für sie kein Maßstab für Weiblichkeit. "Haare sind für mich ein Accessoire", sagt sie. Ihre klare Botschaft: Weiblichkeit folgt keinem festen Muster - und Schönheit kennt keine einzige Definition.

Ildikó von Kürthy (58 Jahre aus Hamburg) hat als Autorin einst den "Mondscheintarif" in Deutschland prominent gemacht. Als Heidi Klum in einem Video insbesondere Best-Ager-Models motivierte, fühlte sie sich angesprochen. Jetzt traut sie sich bei GNTM auf den Laufsteg.

Donnerstag, 12.02. 20:15 Uhr • Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum Der GNTM-Donnerstag gehört den Frauen - hier Folge 2 im Livestream! Verfügbar auf Joyn 145 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Eine Gewinnerin, ein Gewinner, zwei Cover Auch wenn die Reise der Topmodel-Anwärter:innen noch am Anfang steht, ist eines schon jetzt sicher: In der 21. Staffel wird es wieder einen männlichen Gewinner und eine weibliche Gewinnerin geben. Beide bekommen jeweils einen Titel auf der deutschen "Harper's Bazaar" und erhalten jeweils 100.000 Euro. Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" siehst du ab Mittwoch, 11. Februar 2026, und Donnerstag, 12. Februar 2026 - immer wöchentlich um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.