Vom Sidekick zum Kassenmagnet Nach "Gilmore Girls" feierte dieser Star den großen Kinoerfolg Veröffentlicht: Vor 32 Minuten von Luisa A. Melissa McCarthy wurde durch "Gilmore Girls" weltweit berühmt. Bild: picture alliance / Photoshot

Die zweifach Oscar-nominierte Schauspielerin Melissa McCarthy gehört seit 2016 zu den Erfolgreichsten in Hollywood. Ihren Serien-Durchbruch schaffte die 55-jährige mit dem Kultklassiker "Gilmore Girls", in dem sie die quirlige Köchin Sookie St. James verkörperte.

7 Staffeln Gilmore Girls Gilmore Girls Lorelai und Rory Gilmore sind nicht nur ein redseliges Mutter-Tochter-Gespann, sondern auch beste Freundinnen. Dabei könnten sie unterschiedlicher nicht sein: Mutter Lorelai ist rebellisch und ein bisschen verrückt, während Tochter Rory eifrig auf ihre Zulassung an der Harvard-Uni hinarbeitet. Gemeinsam, mit viel Humor und Kaffee stellen sie sich den Herausforderungen des Lebens in der Kleinstadt, beraten sich in Liebensangelegenheiten und halten zusammen wie Pech und Schwefel. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Anfangs noch auf kleinen Bühnen, beginnt ihre Karriere als Comedian in New York. Dort tritt sie in Clubs wie "Stand Up New York" und "The Improv" auf. In Los Angeles lernt sie die Comedy-Gruppe "The Groundlings" kennen und schließt sich ihr an. Ihr erster TV-Auftritt ist an der Seite ihrer Cousine Jenny McCarthy in "The Jenny McCarthy Show" (1997). Es folgen kleine Rollen in Kinofilmen und zur Jahrtausendwende der große Erfolg mit "Gilmore Girls".

Wer ist Sookie St. James? Im TV-Drama "Gilmore Girls" (2000-2007) geht es um die junge, chaotische Mutter Lorelai Gilmore (Lauren Graham) und ihre besonnene Tochter Rory (Alexis Bledel). Die Serie erzählt von ihren zahlreichen Abenteuern in der verschlafenen Kleinstadt Stars Hollow. Mit dabei ist die tollpatschige, aber brilliante Köchin des Independence Inn Sookie St. James, gespielt von Melissa McCarthy. Sie ist die beste Freundin, Arbeitskollegin und spätere Geschäftspartnerin der alleinerziehenden Mutter und begleitet sie bei ihren alltäglichen Erlebnissen.

Ein Hit nach dem anderen Eine größere Filmrolle ergattert die damals 37-jährige schließlich in "The Nines - Dein Leben ist nur ein Spiel" (2007). Darauf folgt der TV-Hit "Mike & Molly" (2010-2016). Für ihre Rolle der Molly erhält sie einen Emmy als "Beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie" (2011) und ein Jahr später eine Oscar-Nominierung (2012) als "Beste Nebendarstellerin" in "Brautalarm" (2011). Sie feiert zudem Riesenerfolge mit den Komödien "Voll abgezockt" (2013), "Taffe Mädels" (2013), "Tammy - Voll abgefahren" (2014), "Spy" (2015), "The Boss" (2016) und "Ghostbusters" (2016). In der biografischen Tragikomödie "Can You Ever Forgive Me?" (2018) spielt sie die verschuldete Biografin Lee Israel, die handgeschriebene Briefe verstorbener Prominenter fälscht, um sie gewinnbringend zu verkaufen. Sie wird für ihre Darbietung mit einer weiteren Oscar-Nominierung (2019) belohnt.

Streame den Blockbuster mit Melissa McCarthy Film ansehen Comedy Voll abgezockt Verfügbar auf Joyn 106:45 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Erfolgreiche Unternehmerin Gemeinsam mit ihrem Ehemann Ben Falcone gründete Melissa McCarthy 2013 die Produktionsfirma "On The Day Productions". Seit der Erscheinung der Komödie "Tammy - Voll abgefahren" (2014) tritt sie auch als Produzentin auf und betreut diverse Projekte. Der Film war gleichzeitig ihr Debüt als Drehbuchautorin. In vier Folgen der Serie "Mike & Molly" von 2014 bis 2016 übernahm sie ebenfalls die Rolle der Regisseurin. Durch "Seven7" erfüllt sie sich 2015 außerdem ihren Traum einer eigenen Modelinie. Die Marke verfolgt das Ziel, inklusive Mode für Frauen aller Größen anzubieten. Die preisgekrönte US-amerikanische Schauspielerin ist heute gefeierte Fernsehregisseurin, Filmproduzentin, Drehbuchautorin sowie Modedesignerin.

Aktuelle Projekte Auf der Leinwand war Melissa McCarthy zuletzt in der Live-Action-Neuverfilmung "Arielle, die Meerjungfrau" von 2023, sowie in den Komödien "Unfrosted" (2024) und "God's Favorite Idiot" (seit 2022) mit Ehemann Ben Falcone zu sehen. Zum Winter 2026 spielt sie in der Miniserie "The Murder of JonBenét Ramsey".