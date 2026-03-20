Neues "Gossip Girl"-Buch "Gossip Girl": Die Kultfigur Blair Waldorf kehrt zurück - und Leighton Meester nennt Details Veröffentlicht: 04:53 Uhr von Buzzwoo Leighton Meester wirft einen ersten Blick auf das neue "Gossip Girl"-Buch über Blair Waldorf. Bild: picture alliance / Sipa USA

Ein Comeback, das Fans elektrisiert: Blair Waldorf rückt erneut ins Rampenlicht. Leighton Meester hat bereits in die neue "Gossip Girl"-Story reingeschnuppert. Ihre ersten Eindrücke deuten an, dass die Upper East Side bald wieder brodeln könnte.

Erste Einblicke aus erster Hand Leighton Meester durfte schon vor allen anderen das neue "Gossip Girl"-Buch in Händen halten und zeigt sich begeistert. Beim SXSW-Festival erzählte sie, dass sie bereits die ersten Kapitel gelesen hat. Der neue Roman trägt den Titel "Blair" und stammt erneut aus der Feder von Cecily von Ziegesar, der Schöpferin der Originalreihe.

Ich finde es cool. Ich habe etwas davon gelesen. Sie haben es mir im Voraus geschickt, damit ich sehen kann, was vor sich geht. Leighton Meester

Blair ist zurück - und erwachsen Die Geschichte spielt rund 20 Jahre nach den bekannten Ereignissen. Blair Waldorf ist inzwischen älter, aber offenbar kein bisschen weniger ehrgeizig. Sie kehrt nach Manhattan zurück und versucht, sich wieder ganz nach oben in die High Society zu kämpfen. Fans erinnern sich: In ihrem letzten Buchauftritt schlug Blair ein neues Kapitel am College auf und ließ auch ihre Beziehung hinter sich. Jetzt scheint sie bereit für ein echtes Comeback in der Welt, die sie einst dominierte.

Rückkehr ins "Gossip Girl"-Universum? Die TV-Adaption von "Gossip Girl" lief von 2007 bis 2012 und machte Leighton Meester über Nacht weltberühmt. Gemeinsam mit Stars wie Blake Lively, Penn Badgley oder Ed Westwick prägte sie eine ganze Seriengeneration. Ob Leighton selbst noch einmal in ihre ikonische Rolle schlüpft, bleibt jedoch offen. Zwar deutete sie in der Vergangenheit mit "Sag niemals nie" eine mögliche Rückkehr an, in der neueren Serienversion war sie jedoch nicht zu sehen. Fest steht: Spätestens im Sommer 2027 feiert Blair ihr großes Comeback - zumindest auf den Buchseiten.