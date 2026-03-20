Erste Details zum neuen "Gossip Girl"-Buch "Gossip Girls": Die Kultfigur Blair Waldorf kehrt zurück - und Leighton Meester kennt Details Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Buzzwoo Leighton Meester wirft einen ersten Blick auf das neue "Gossip Girl"-Buch über Blair Waldorf. Bild: picture alliance / Sipa USA

Ein Comeback, das viele Fans kaum erwarten können: Blair Waldorf steht wieder im Mittelpunkt einer neuen Geschichte.

Leighton Meester hat bereits vorab hineingelesen und gibt nun erste Einblicke. Was sie verrät, macht neugierig auf das nächste Kapitel der Upper East Side.

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Erste Einblicke aus erster Hand Leighton Meester durfte schon vor allen anderen in das neue "Gossip Girl"-Buch eintauchen und zeigt sich begeistert. Beim SXSW-Festival erzählte sie, dass sie bereits die ersten Kapitel gelesen hat. Der neue Roman trägt den Titel "Blair" und stammt erneut aus der Feder von Cecily von Ziegesar, der Schöpferin der Originalreihe.

Ich finde es cool. Ich habe etwas davon gelesen. Sie haben es mir im Voraus geschickt, damit ich sehen kann, was vor sich geht. Leighton Meester

Blair ist zurück - und erwachsen Die Geschichte spielt rund 20 Jahre nach den bekannten Ereignissen. Blair Waldorf ist inzwischen älter, aber offenbar kein bisschen weniger ehrgeizig. Sie kehrt nach Manhattan zurück und versucht, sich wieder ganz nach oben in die High Society zu kämpfen. Fans erinnern sich: In ihrem letzten Buchauftritt schlug Blair noch ein neues Kapitel am College auf und ließ auch ihre Beziehung hinter sich. Jetzt scheint sie bereit für ein echtes Comeback in der Welt, die sie einst dominierte.