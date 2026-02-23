Emotionaler Moment Ex-"Grey's Anatomy"-Star Patrick Dempsey ehrt Eric Dane auf BAFTA-Red Carpet Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Buzzwoo :newstime "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane gestorben Videoclip • 01:12 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Nur wenige Tage nach dem Verlust seines Freundes Eric Dane tritt Patrick Dempsey bei den BAFTAs in London auf. Mit seiner Tochter an der Seite zeigt er eine nachdenkliche und würdige Präsenz - ein stiller Tribut an seinen verstorbenen Schauspiel-Kollegen aus "Grey's Anatomy".

Patricks erster Auftritt nach tragischem Verlust Am Sonntag betrat Patrick Dempsey die Royal Festival Hall in London, begleitet von seiner Tochter Talula Fyfe Dempsey. Es war sein erster öffentlicher Auftritt seit dem Tod seines langjährigen Freundes und "Grey’s Anatomy"-Kollegen Eric Dane, der kürzlich im Alter von 53 Jahren an ALS verstarb. Dempsey wählte einen klassischen Smoking mit weißem Hemd und dunkler Fliege, während seine Tochter ein schlichtes schwarzes Kleid trug. Beide bewegten sich ruhig über den roten Teppich, Patrick mit zurückgekammtem Haar und Sonnenbrille, die seine nachdenkliche Stimmung unterstrich. Ein Foto vom Abend hat der Darsteller auf seinem Instagram-Account @patrickdempsey veröffentlicht:

Bereits einige Tage zuvor hatte Dempsey im Radio-Interview mit "Virgin Radio UK" über Dane gesprochen: "Ich bin heute Morgen aufgewacht und es war sehr traurig, die Nachricht zu lesen. Ich fühle wirklich so sehr mit seinen Kindern", sagte er.

Er war eine solche Freude, mit ihm zu arbeiten, und ich möchte mich einfach in diesem Geist an ihn erinnern. Patrick Dempsey