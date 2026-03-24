Ist diese "Grey's Anatomy"-Romanze Realität geworden?

Caterina Scorsone (l.) spielt bei "Grey's Anatomy" Dr. Amelia Shepherd, Emmett Rogers Fightmaster mimt Dr. Kai Bartley. Wie in der Serie sind sie wohl nun auch im echten Leben ein Paar.

In der Krankenhausserie "Grey's Anatomy" hatten die Figuren Dr. Amelia Shepherd und Dr. Kai Bartley eine kurze Beziehung. Nun sind sich die Stars Caterina Scorsone und E.R. Fightmaster offenbar auch abseits der Kamera nähergekommen.

"Grey's Anatomy"-Stars bestätigen offenbar Beziehungsgerüchte

Caterina Scorsone und E.R. Fightmaster, die beiden "Grey's Anatomy"-Stars, sind nach ihrer kurzen Romanze in der erfolgreichen Krankenhausserie offensichtlich auch privat ein Paar. Hand in Hand wurden die beiden Schauspielstars nach einem Lokalbesuch in Los Angeles fotografiert, wie das Portal "E!News" berichtet.

Ihre Figuren hatten 2022 eine kurze Beziehung bei "Grey’s Anatomy", bevor Dr. Bartley die Serie wieder verließ. Auch danach sollen die beiden befreundet geblieben sein. Seit rund einem Jahr gab es US-Medienberichten zufolge Spekulationen, ob sie auch im echten Leben ein Paar seien. Jetzt sieht es danach aus, dass sich diese Gerüchte bestätigt haben.