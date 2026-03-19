Filmmusikquiz Ein Muss für Filmfans: Das große Soundtrack-Special bei "Hast Du Töne?" heute in SAT.1 und hier im Livestream Veröffentlicht: Vor 40 Minuten von Steve Buchta Hast du Töne? Der Trailer zur aktuellen Staffel Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wenn das Musikquiz zum Filmquiz wird: Bei "Hast Du Töne?" dreht sich heute Abend alles um Soundtracks. Wer wird sich als Expertin oder Experte für Filmsongs, Serienmelodien und Score-Klassiker erweisen? Die Spezialausgabe der Show gibt's heute Abend im Free-TV und danach im Streaming auf Joyn.

Heute, 20:15 Uhr • Hast du Töne? Nicht verpassen! Das große Soundtrack-Spezial im Livestream Verfügbar auf Joyn 155 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen

Ganz großes Kino heute bei "Hast Du Töne?" "Eye of the Tiger" von Survivor, der "Imperial March" von John Williams oder "I'll be there for you" von The Rembrandts - es gibt Lieder und Melodien, bei denen haben wir sofort bestimmte Bilder vor Augen. Mitunter fällt die Antwort allerdings gar nicht so leicht. Aus welchem Film stammt dieser Song noch gleich? Woher kenne ich diese ganz bestimmte Tonfolge? Und welche Fernsehserie hatte diese Musik in ihrem Vorspann? Solche Fragen machen den Reiz eines jeden Filmmusik-Quiz aus - und ein solches präsentiert Matthias Opdenhövel heute Abend im Free-TV.

"Hast Du Töne?" mit einem Filmmusik-Spezial Gemeinsam mit ihren Gast-Mitspieler:innen Angelina Kirsch, Pasquale Aleardi und Andrea Kiewel versuchen die Team-Kapitän:innen Caroline Frier, Oliver Geissen und Sasha in der Spezialausgabe von "Hast Du Töne?" zu beweisen, wie gut sie sich mit Film- und Serienmusik auskennen. Wer weiß, welche Lieder zu welcher berühmten Filmszene gehören? Wer kann Die Antwort gibt es heute, 20:15 Uhr, in SAT.1 und nach der Ausstrahlung jederzeit im Streaming auf Joyn.