Filmmusikquiz
Ein Muss für Filmfans: Das große Soundtrack-Special bei "Hast Du Töne?" jetzt auf Joyn streamen
Aktualisiert:von Steve Buchta
Wenn das Musikquiz zum Filmquiz wird: Bei "Hast Du Töne?" drehte sich am 19. März alles um Soundtracks. Wer hat sich als Expertin oder Experte für Filmsongs, Serienmelodien und Score-Klassiker erwiesen? Die Spezialausgabe der Show kannst du ab sofort auf Joyn streamen!
Ganz großes Kino heute bei "Hast Du Töne?"
"Eye of the Tiger" von Survivor, der "Imperial March" von John Williams oder "I'll be there for you" von The Rembrandts - es gibt Lieder und Melodien, bei denen haben wir sofort bestimmte Bilder vor Augen.
Mitunter fällt die Antwort allerdings gar nicht so leicht. Aus welchem Film stammt dieser Song noch gleich? Woher kenne ich diese ganz bestimmte Tonfolge? Und welche Fernsehserie hatte diese Musik in ihrem Vorspann?
Solche Fragen machen den Reiz eines jeden Filmmusik-Quiz aus - und ein solches präsentiert Matthias Opdenhövel in Folge 5.
"Hast Du Töne?" mit einem Filmmusik-Spezial - das sind die Gast-Stars
Gemeinsam mit ihren Gast-Mitspieler:innen Angelina Kirsch, Pasquale Aleardi und Andrea Kiewel versuchen die Team-Kapitän:innen Caroline Frier, Oliver Geissen und Sasha in der Spezialausgabe von "Hast Du Töne?" zu beweisen, wie gut sie sich mit Film- und Serienmusik auskennen.
Wer weiß, welche Lieder zu welcher berühmten Filmszene gehören? Die Antwort findest du auf Joyn.
Der große Musikquiz-Spaß im Streaming
Weiter geht die dritte Staffel von "Hast Du Töne?" dann nächsten Donnerstag, 26. März. In der sechsten und vorerst letzten Folge sind Laura Karasek, Pascal Hens und Sarah Engels dabei.
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