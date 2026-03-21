Wenn das Musikquiz zum Filmquiz wird: Bei "Hast Du Töne?" drehte sich am 19. März alles um Soundtracks. Wer hat sich als Expertin oder Experte für Filmsongs, Serienmelodien und Score-Klassiker erwiesen? Die Spezialausgabe der Show kannst du ab sofort auf Joyn streamen!

Ganz großes Kino heute bei "Hast Du Töne?"

"Eye Of The Tiger" von Survivor, der "Imperial March" von John Williams oder "I'll Be There For You" von The Rembrandts - es gibt Lieder und Melodien, bei denen haben wir sofort bestimmte Bilder vor Augen.

Mitunter fällt die Antwort allerdings gar nicht so leicht. Aus welchem Film stammt dieser Song noch gleich? Woher kenne ich diese ganz bestimmte Tonfolge? Und welche Fernsehserie hatte diese Musik in ihrem Vorspann?

Fragen wie diese machen den Reiz eines jeden Filmmusik-Quiz aus - und ein solches präsentiert Matthias Opdenhövel in Folge 5.