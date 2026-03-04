ZDF-Reihe "Helen Dorn" Maya Lauterbach über Dreharbeiten am Limit und ihre Pläne als Schauspielerin Veröffentlicht: Vor 36 Minuten von C3 Maya Lauterbach arbeitet derzeit an ihrer eigenen Karriere. Bild: Future Image

In einem ZDF-Interview erzählt Maya Lauterbach von den Dreharbeiten zur Krimi-Reihe "Helen Dorn". Trotz heftiger Erkältung steht die Tochter von Heiner Lauterbach weiter vor der Kamera.

Drehen mit Handicap Am Set der ZDF-Reihe "Helen Dorn" läuft nicht immer alles nach Plan. Dieses Mal trifft es gleich zwei Schauspielerinnen: Während Hauptdarstellerin Anna Loos bei bestimmten Szenen gedoubelt wird, kämpft ihre Kollegin Maya Lauterbach mit einer schweren Erkältung. Anna Loos erklärt offen:

Ich habe ein bisschen entzündete Achillesfersen. Ich freue mich sehr, dass ich die Treppe nicht runterlaufen muss. Anna Loos

Für Maya gibt es an diesem Tag kein Double. Dabei hätte sie es gut gebrauchen können, denn die junge Schauspielerin hat sich mitten in der Drehphase eine heftige Erkältung eingefangen.

Krank am Set? Für Schauspieler:innen keine Seltenheit Dass Dreharbeiten körperlich fordernd sind, weiß auch Anna Loos aus eigener Erfahrung: "Ich hab schon oft krank gedreht! Ich hab noch nie einen Drehtag ausfallen lassen." Und weiter: "Letzte Woche haben wir die Maya sehr gefordert. Es waren noch -10 Grad, und wir haben die ganze Nacht draußen gestanden." Für die 23-Jährige begann die Erkrankung bereits am Tag vor ihrem letzten Dreh für die ZDF-Krimireihe. Besonders ärgerlich für die junge Schauspielerin:

Jetzt hat es mich richtig erwischt. Das ist vom Timing her sehr unpraktisch. Ich war echt genervt. Maya Lauterbach

Schauspielerin Anna Loos Seit 2014 ermittelt sie in der ZDF-Serie. Bild: ZDF und Georges Pauly

Von erfahrenen Kolleg:innen lernen Für die Nachwuchsschauspielerin ist Anna Loos nicht nur Kollegin, sondern auch Vorbild: "Sie kann die Sachen einfach total natürlich spielen und ist sehr präsent in der Szene. Auch wenn sie nur dasitzt und spielt, merkt man, dass sie einem etwas sehr Hilfreiches gibt." Loos selbst setzt auf Mut statt Perfektionismus:

Der größte Fehler ist, dass man Angst vor Fehlern hat. Anna Loos

Und weiter: "Man muss sich da reinschmeißen, und man muss auch den Mut haben, mal richtig zu verkacken. Ich kann mich noch sehr gut an die Zeit erinnern, als ich angefangen habe - das war mit Dietmar Bär und Klaus Behrendt beim 'Tatort'. Ja, die haben mir viel beigebracht, und ich habe dann einfach nur zugeguckt."

Erste Rollen an der Seite ihres Vaters Maya Lauterbach ist die Tochter von Heiner Lauterbach. Schon als Kleinkind schnupperte sie Filmluft, später stand sie als Teenager mit ihrem Vater vor der Kamera. Der bekannte Nachname bringt Chancen, aber auch Erwartungen mit sich. Anna Loos erklärt im Interview mit dem ZDF: "Heiner ist wirklich ein berühmter Schauspieler. Er ist seinen Weg gegangen. Er hat irgendwie alle weggebombt, und als Kind ist das schon eine Last, glaube ich. Aus diesem Schatten muss man erst einmal herauskommen." Maya selbst sieht die Vorteile, weiß aber auch um die Verantwortung:

Klar, die ein oder anderen Chancen kriegt man natürlich, und dafür bin ich auch extrem dankbar! Maya Lauterbach