Spätes Mutter-Glück "Via Leihmutter": "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Dr. Sandra Bank kann sich zweites Kind vorstellen! Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Dr. Sandra Bank gab auf Instagram sehr private Einblicke in ihre weitere Familienplanung. Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

Die Expertin hat auf Instagram sehr persönliche Fragen beantwortet - und dabei offenbart, dass sie und ihr Mann Ryan über ein weiteres Kind nachdenken. Erst im Januar kam ihre Tochter Kaia Amelia zur Welt, sieben Wochen zu früh.

Dr. Sandra Bank teilt auf Instagram ein Update zum Kinderwunsch Die Psychologische Psychotherapeutin Dr. Sandra Bank, die bei "Hochzeit auf den ersten Blick" die passenden Paare zusammenführt, hat schon eine bewegende Kinderwunschreise hinter sich. Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" sprach die 44-Jährige bereits offen über die schweren Jahre, die sie durchlebt hat. "Das ist ganz bestimmt die belastendste Phase meines Lebens gewesen", sagte sie rückblickend in der Sendung. Mit 42 sei sie "fast klinisch depressiv" gewesen, nachdem sie Fehlgeburten erlitten und zwei geplante Hochzeiten abgesagt hatte. Doch trotz aller Rückschläge erlebte Dr. Sandra Bank mit 43 ihr Mutterglück. Heute genießt sie das Leben mit ihrer kleinen Tochter in vollen Zügen: "Ich hätte mir nicht gedacht, dass man so viel Liebe erleben kann." In einer Frage-Runde auf Instagram äußerte sie sich jetzt auch zu einem möglichen Geschwisterchen für Kaia Amelia.

Wir haben noch drei fünf Tage alte Blastozysten auf Eis. Wenn, dann müssen wir auch 'Baby via Leihmutter' überlegen. Keine leichte Entscheidung, wir treffen sie im Dezember. Dr. Sandra Bank

Warum eine Leihmutterschaft für sie eine Option ist Damit überraschte die 44-Jährige offenbar einige ihrer Followerinnen und Follower. Auf die Nachfrage, warum sie überhaupt über eine Leihmutterschaft nachdenke, zeigte sich Bank gewohnt offen und erklärte, warum eine erneute Schwangerschaft für sie mit gesundheitlichen Risiken verbunden wäre:

Wegen Schwangerschafts-Bluthochdruck. Kaia musste deswegen sieben Wochen früher geholt werden. Dr. Sandra Bank

Die 44-Jährige hat schon einiges durchgemacht, wie sie zudem schilderte: Sie lebt mit dem Polyzystischen Ovarsyndrom (PCO), einer Hormon-Störung, und litt während Kaias Schwangerschaft an Präeklampsie, einer ernsten Komplikation mit Bluthochdruck. "Ich musste sieben Monate Insulin spritzen, [...] aber der Blutdruck in der Schwangerschaft wäre das größte Problem beziehungsweise Risiko", so die Matching-Expertin. Wie auch immer die Entscheidung des Paares im Dezember ausfällt - Dr. Sandra Bank zeigt, dass es viele Wege zum Glück gibt und dass sich Herzenswünsche manchmal auch dann erfüllen, wenn man den Mut hat, neue Wege zu gehen.

