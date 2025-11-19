Liebes-Workshop vor dem Finale Neu bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Das sind die Herzenstage Veröffentlicht: Vor 25 Minuten von C3 Newsroom Dieses Jahr begrüßen die Matching-Expert:innen Markus Ernst, Dr. Sandra Köhldorfer und Beate Quinn (v.l.) die Paare zu den Herzenstagen in Tirol. Bild: Joyn / Markus Hertrich

Mehr Nähe, mehr Unterstützung, mehr echte Momente: Die neuen Herzenstage machen "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025 so persönlich wie noch nie. Hier arbeiten die Paare intensiv an ihrer Liebe - und treffen erstmals auch auf die anderen Teilnehmenden.

Große Neuerungen für die Paare Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" wird 2025 alles noch emotionaler und verbindlicher. Erstmals erleben die frisch verheirateten Paare nicht nur Flitter-Tage, sondern im Anschluss einen komplett neuen Format-Baustein: die Herzenstage. Diese zusätzliche gemeinsame Auszeit soll den Paaren helfen, ihre Beziehung zu vertiefen, bevor sie im Finale die alles entscheidende Frage beantworten: "Wollen wir verheiratet bleiben oder nicht?"

Mehr Unterstützung durch die Expert:innen Die Herzenstage sind die große Neuerung der 12. Staffel. Ihr Ziel: Den Paaren noch mehr Raum für echte Begegnung zu geben. Kaum zurück von der Hochzeitsreise, reisen die sechs Matches in die Tiroler Berge. Hier wollen sie sich ganz dem Austausch und der Beziehungsarbeit widmen. Dr. Sandra Köhldorfer, Markus Ernst und Beate Quinn begleiten die Teilnehmenden dabei intensiver als je zuvor. Das Expert:innen-Trio ist vor Ort dauerhaft ansprechbar, beobachtet Dynamiken und unterstützt aktiv bei der Lösungssuche.

In diesem Jahr erfahren die Paare noch mehr Begleitung und Stärkung: Wir laden sie ein zu den Herzenstagen. Dr. Sandra Köhldorfer

Erstmals begegnen sich alle schon vor dem Finale Das gab es bei "Hochzeit auf den ersten Blick" noch nie: Vor dem Finale können sich die Paare austauschen. Bild: Joyn / SAT.1

Untergebracht in modernen Chalets, umgeben von idyllischer Alpenkulisse, arbeiten die Paare an individuell abgestimmten Aufgaben zur Stärkung ihrer Beziehung. Zwischen Kaminfeuer, Sauna und Bergpanorama geht es darum, Vertrauen aufzubauen, Kommunikationsmuster zu verstehen und gemeinsame Bedürfnisse auszuloten.

Ich find's mega, dass wir sozusagen noch eine zweite Hochzeitsreise kriegen, dass wir uns noch mal intensiver kennenlernen. Marc

Ein weiterer Meilenstein dieser Staffel: Die Paare begegnen sich diesmal bereits vor der finalen Entscheidung. Bei einem gemeinsamen Dinner wird gelacht, verglichen und reflektiert - und manchmal auch gezweifelt. Denn natürlich stellen sich viele von ihnen die Frage: Sind die anderen vielleicht glücklicher? Die Herzenstage: Neu bei "Hochzeit auf den ersten Blick" ab Folge 7: Dienstag, 2. Dezember, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn - oder bereits ab 25. November exklusiv bei Joyn PLUS+.