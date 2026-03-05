Drachen-Saga bekommt neues Kapitel Neuer "Game of Thrones"-Film geplant: Im Mittelpunkt steht ein "House of the Dragon"-Charakter Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Buzzwoo Khaleesi (Emilia Clarke) und John Snow (Kit Harrington, v.l.) haben sich in "Game of Thrones" allerlei Kreaturen und Intrigen gestellt. Bild: picture alliance / AP Photo

Die Welt von Westeros wächst weiter: Laut einem Bericht arbeitet Warner Bros. an einem Kinofilm zur Erfolgsserie "Game of Thrones". Im Mittelpunkt soll die legendäre Eroberung der Sieben Königslande durch Targaryen-König Aegon I. stehen. Parallel entstehen weitere Serien aus dem Fantasy-Universum.

Warner Bros. plant neues Kapitel im GoT-Universum Das Filmstudio Warner Bros. arbeitet laut einem Bericht an einem Kinofilm im Universum der Kultserie "Game of Thrones". Wie das US-Branchen-Magazin "The Hollywood Reporter" schreibt, soll Produzent und Drehbuchautor Beau Willimon das Projekt verantworten. Willimon wurde unter anderem als Showrunner der Serie "House of Cards" bekannt. Bereits zuvor hatte das Magazin in einer Titelgeschichte mit "Game of Thrones"-Autor George R. R. Martin angedeutet, dass ein Film zum Fantasy-Universum möglich sei. Parallel entwickelt der Sender HBO weitere Serienprojekte. Im geplanten Kinofilm soll es um die Eroberung von Westeros durch Aegon Targaryen (gespielt von Tom Glynn-Camey und Ty Tennant in "House of the Dragon") gehen - den Herrscher, der die Targaryen-Dynastie in den Sieben Königslanden begründete. Ob der Film tatsächlich realisiert wird, ist allerdings noch offen. Hintergrund sind unter anderem Veränderungen in der Branche, etwa die eventuelle Übernahme von Warner Bros. durch Paramount Skydance.

Lass dir nicht die Intrigen und Machtkämpfe dieser Historien-Serie entgehen "Die Tudors" jetzt auf Joyn streamen

Neuer Ableger "A Knight of the Seven Kingdoms" gestartet Die Romanreihe von George R. R. Martin bildete einst die Grundlage für die weltweite Erfolgsserie "Game of Thrones". Die epische Geschichte über Machtkämpfe, Intrigen und Drachen entwickelte sich zu einem der größten TV-Hypes überhaupt. Seit Januar läuft zudem ein neuer Serienableger: "A Knight of the Seven Kingdoms". Die sechs Episoden erzählen die Abenteuer von Ritter Ser Duncan dem Großen (Peter Claffey) und seinem Knappen Egg (Dexter Sol Ansell). Die Handlung spielt rund 90 Jahre vor den Ereignissen der Originalserie und basiert auf Martins Buchreihe "Der Heckenritter von Westeros".